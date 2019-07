Singurul elev din Călăraşi cu nota 10 la Bac. Secretul reuşitei sale: „Este o idee proastă să înveţi fără oprire“

Cristian Pavel spune că şi-a găsit vocaţia. A fi dascăl implică talent, creativitate, dar şi o mare apropiere de elevi. „Deşi în sistemul de educaţie se investesc bani puţini, eu asta îmi doresc să fac. Vreau să devin profesor, să vin cu idei inedite, să schimb, de ce nu?, mentalităţi. Cred că de aici vine schimbarea pe care ne-o dorim cu toţii în România, din educaţie. Astăzi, majoritatea tinerilor se îndreaptă către alte domeniii, fug de şcoală pentru că ştim cu toţii care sunt condiţiile din România. Eu vreau să vin cu lucruri inedite, să puteam schimba ceva”, e de părere absolventul de nota 10.

Despre performanţa la bacalaureat nu face tam-tam. Încă este emoţionat şi spune că se gândeşte pentru ce facultate va opta. Este conştient de valoarea pe care o are şi spune că a învăţat constant pentru examen. Şi-a dozat timpul eficient petnru a parcurge materiile de examen, dar a avut timp şi pentru relaxare. „E o ideea proastă să înveţi fără oprire. Eu am lucrat multe variante de subiecte din anii anteriori. Avem o programă şcolară vastă, sunt subiecte largi şi, doar trecând prin ele, învăţându-le, studiindu-le, poţi să înţelegi subtilităţile probelor, să înţelegi strategia de abordare şi pe ce ar trebui să te axezi. Elevii nu trebuie să fie speriaţi de bacalaureat. În ultimul an trebuie să-şi dea seama, să realizeze că îi aşteaptă un examen şi să repete constant”, povesteşte Cristian Pavel.

"La examen am fost foarte sigur pe mine"

Despre timpul alocat studiului, elevul spune că pentru el nu a fost ceva impus. A învăţat în fiecare zi atât cât a simţit că poate duce şi spune că este important să alternezi momentele de învăţare şi cu distracţia. „Am petrecut mult timp învăţând, iar la examen am fost foarte sigur pe mine. Emoţiile au apărut după încheierea probelor. Atunci începi să gândeşti la rece. Acest lucru l-aş recomanda tuturor elevilor. Şi mai este ceva important, să nu te uiţi pe bareme în timpul probelor, să fii concentrat pe lucrarea pe care trebuie să o realizezi. Mi se pare că bacalureatul este învechit, nu îţi testează abilităţile aşa cum ar trebui. Încercă să tocăm cât mai multe informaţii, dar pierdem din vedere partea frumoasă a materiilor. Este de încurajat noua structură, să decodifici textul e mai interesant. Dar a rămas acea parte în care trebuie să înveţi pur şi simplu comentarii. Eu am citit multe cărţi din programa şcolară, iar eseurile mi le-am făcut singur”, spune elevul.

Olimpic naţional la lingvistică

Olimpic naţional la lingvistică în cei 4 ani de liceu, Cristian Pavel spune că nu renunţă la visul de a deveni profesor. Familia, părinţii şi fratele mai mare, îl încurajează spre acestă carieră, însă, deocamdată, nu s-a hotărât ce materia va preda. Îşi felicită profesorii, dar şi colegii de liceu pentru performanţele pe care le-au obţinut împreună şi spune că nu vrea să plece din România. „E mai interesant să îndrepţi probleme la tine acasă, mi se pare provocator să poţi să faci ceva în ţara ta. Da, aş pleca în străinătate dacă mi s-ar oferi şansa, dar doar pentru a studia temporar”, spune adolescentul.

