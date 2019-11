Programul ERASMUS. 40 de elevi de la Colegiul Neagoe Basarab din Olteniţa, în stagii de practică în Spania

„Prin INFOED ne propunem dezvoltarea unui cadru educaţional care să ofere elevilor posibilitatea de a valorifica mai bine oportunităţile oferite de mediul economic. În urma implementării acestui proiect vom dezvolta competenţele de informatică ale elevilor de la specializarea matematică-informatică şi vom creşte capacitatea acestora de integrare în medii social-economice diferite. Nu în ultimul rând, calitatea actului educaţional va fi îmbunătăţită în urma experienţelor de învăţare prin practică şi prin dezvoltarea unor parteneriate educaţionale la nivel european, dar şi local şi regional“, a explicat prof. Mariţa Cucuianu, de la Colegiul din Olteniţa.

Astfel, pentru atingerea obiectivelor, au fost încheiate parteneriate cu MEP Granada, Spania (unul dintre cei mai importanţi furnizori europeni de formare profesională din cadrul programului Erasmus+), ca intermediar şi cu trei companii din domeniul IT, tot din Granada. 40 elevi din clasele a XI-a şi a XII-a de la specializările matematică-informatică vor beneficia de un program de pregătire practică în cele trei companii IT din Granada, totalizând 90 de ore (timp de 3 săptămâni). Stagiul de practică în Spania va fi precedat de activităţi de pregătire culturală şi lingvistică, dar şi de pregătire suplimentară în domeniul informaticii. În urma activităţilor din Spania elevii vor primi Certificatul de Mobilitate Europass, document recunoscut la nivel european, în care vor fi înscrise competenţele profesionale dezvoltate.





Conform calendarului pe data de 20 septembrie 2019 a fost desfăşurat concursul de selecţie a celor 40 de elevi participanţi la stagiul de practică în Spania. La selecţie s-au înscris 59 elevi ( 15 elevi de clasa a-XII-a şi 44 elevi de clasa a-XI-a) .Concursul a fost desfăşurat respectând procedurile oricărui alt concurs. Cele trei săli de clasă în care a fost desfăşurat concursul au fost supravegheate şi cu camere audio-video. Elevii au trăit emoţiile concursului de selecţiei din primul moment şi până la finalizarea lui şi afişarea rezultatelor finale.

Au fost selectaţi 40 elevi (12 clasa a XII-a şi 28 clasa a XI-a). Stagiul de practică în Spania a fost precedat de activităţi de pregătire culturală şi lingvistică, dar şi de pregătire suplimentară în domeniul informaticii. Toate costurile (transport, cazare, masă, practică, asigurări etc.) sunt acoperite de finanţarea prin programul european Erasmus+. În urma activităţilor din Spania, elevii vor primi Certificatul de Mobilitate Europass, document recunoscut la nivel european, în care vor fi înscrise competenţele profesionale dezvoltate.

Conferinţa de deschidere a proiectului

Activităţile se vor desfăşura în oraşul Granada, Spania. Elevii vor fi cazaţi în apartamente aparţinând organizaţiei private M.E.P. Europrojects Granada, S.L., Spania. Plecarea elevilor se realizează în două fluxuri. Primii 20 de elevi vor pleca în perioada 10 noiembrie-01 decembrie, iar următorii 20 vor pleca în primăvara anului viitor.La fiecare flux elevii vor fi însoţiţi de câte 2 profesori însoţitori.

Pentru a face cunoscut proiectul Erasmus + şi printre elevii de gimnaziu am prezentat proiectul sub forma unui puzzle şi am realizat activităţi în cinstea zilei ErasmusDays 2019.Tot în cadrul proiectului am realizat o excursie la ANPCDEFP Bucureşti cu elevii participanţi la proiect în Săptămâna Europeană a Competenţelor Profesionale 14-18 octombrie”, a precizat prof. Cucuianu.





În urmă cu o săptămână, sub organizarea Colegiului Naţional Neagoe Basarab Olteniţa, s-a desfăşurat Conferinţa de deschidere a proiectului Erasmus+: „Viitori informaticieni pentru Europa digitală (INFOED)”. Foarte elocvente au fost intervenţiile elevilor. Munteanu Bianca-Ioana, elevă în clasa a XII-a:,,Aş vrea să încep prin a le mulţumi profesorilor care au făcut posibilă participarea noastră la acest proiect. Este o şansă unică pentru unii dintre noi şi apreciez enorm implicarea acestora.Vă puteţi întreba în ce mod este benefic acest proiect din punct de vedere educaţional, din moment ce vom lipsi trei săptămâni de la şcoală. În cadrul stagiului de pregătire în Spania vom face practică, punând în aplicare cunoştiinţele acumulate în anii de liceu la orele de informatică, ba chiar mai mult, avem şansa de a învăţa lucruri noi. Nu suntem experţi în ceea ce priveşte programarea web şi în mod cert nu vom deveni după trei săptămâni, dar schimbarea mediului în care lucrăm şi a modului de învăţare ne va aduce mai aproape de acest rezultat. Acest proiect ne poate oferi şansa ca în viitor să lucrăm în cadrul unei companii ca programatori. În zilele noastre sunt foarte căutaţi cei care doresc să lucreze în acest domeniu, iar avantajul nostru va fi experienţa pe care o vom avea deja datorită acestui proiect.”





Dicu Teodor-Alexandru, elev clasa a XII-a: ,,Cred că acest proiect mă va ajuta să mă dezvolt social, prin interacţiunea cu elevii din diferitele ţari europene. Vreau să văd ce mentalitate au oamenii care trăiesc într-o altă ţară şi să fac comparaţie cu cea a noastră, a românilor. Cred că fiecare participant în acest proiect doreşte să arate de ce este în stare şi să demonstreze că este capabil să ducă orice sarcină la bun sfârşit.”

Numeroşi alţi elevi şi-au exprimat ideile, evidenţiind dorinţa lor a de a avea experienţe profesionale într-un mediu economic real, dar şi dorinţa de a întâlni colegi din toată Europa, cu tradiţii şi obiceiuri diferite de ale noastre.