Peste 35.000 de şoferi, testaţi pentru alcoolemie. Câţi au fost prinşi băuţi

În ţara noastră, este interzisă conducerea sub influenţa alcoolului. În primele 11 luni ale acestui an, numărul accidentelor rutiere în care au fost implicaţi conducătorii de vehicule aflaţi sub influenţa alcoolului a scăzut cu 23,6%.

În perioada 7 – 13 decembrie 2020, poliţiştii rutieri, sub coordonarea Direcţiei Rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Române, au acţionat pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul consumului de băuturi alcoolice şi substanţe psihoactive.

În cadrul acţiunilor, 35.289 de conducători de autovehicule au fost testaţi cu aparatele etilotest, etilometru sau drugtest. Astfel, 688 au fost depistaţi în timp ce se aflau sub influenţa băuturilor alcoolice, iar 19 sub influenţa substanţelor psihoactive.

Totodată, în trei cazuri, au fost depistate substanţe psihoactive şi au fost constatate 143 de infracţiuni de altă natură.În primele 11 luni ale anului 2020, numărul accidentelor rutiere în care au fost implicaţi conducătorii de vehicule aflaţi sub influenţa alcoolului a scăzut cu 23,6%, comparativ cu situaţia înregistrată în aceeaşi perioadă a anului 2019, numărul persoanelor decedate în astfel de accidente a scăzut cu 21,8%, iar numărul persoanelor rănite grav cu 27,4%

