Peste 1.200 de amenzi, în valoare de  367.000 lei, aplicate de jandarmi anul trecut

Pentru asigurarea unui climat de normalitate cu ocazia desfăşurării unor activităţi cu public numeros, în perioada de referinţă au fost executate 788 misiuni de asigurare a ordinii publice fiind angrenaţi 2.758 jandarmi. De asemenea, prezenţa activă în misiunile de menţinere a ordinii publice este evidenţiată de participarea la 4.447 misiuni de menţinere a ordinii publice, cu un efectiv de 8.364 jandarmi, fiind organizate 3.080 patrule mixte constituite atât în mediul urban (1898 patrule mixte) cât şi în mediul rural (1174 patrule mixte).

În timpul misiunilor, militarii au sesizat u116 fapte de natură penală (94 în mediul urban şi 22 în mediul rural), fiind identificaţi un număr de 118 făptuitori (102 in mediul urban şi 16 în mediul rural), iar în misiunile în cooperare cu personalul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi, jandarmii au participat la constatarea a 201 fapte de natură penală (58 in mediul urban şi 143 în mediul rural), fiind identificaţi un număr de 205 făptuitori (68 in mediul urban şi 137 în mediul rural). În perioada supusă analizei au fost constatate şi aplicate 1.241 sancţiuni contravenţionale, (898 aplicate în mediul urban şi 343 în mediul rural), în valoare de 367.050 lei.