Marea iubire a regizorului Dan Puican. Cum a fost părăsit de prima soţie şi ce a jurat să facă

Născut pe 6 martie 1933, la Olteniţa, Dan Puican a activat ca actor şi regizor la Radiodifuziunea Română, fiind cunoscut pentru activitatea sa în domeniul teatrului radiofonic, unde a regizat peste 1.000 de piese de teatru.

Dan Puican şi Stela Popescu au fost căsătoriţi timp de 8 ani, până în 1969, când actriţa s-a îndrăgostit nebuneşte de textierul Mihai „Puiu“ Maximilian. Artista şi-a părăsit soţul pentru a-şi trăi marea dragostea vreme de 30 de ani, până la moartea lui Puiu Maximilian din 1998, după o teribilă luptă cu cancerul.

.„Nu a vrut să se despartă, a căzut ca un trăsnet pe capul lui. A acceptat până la urmă toată povestea asta. Dar ăsta a fost drumul meu. Şi nu-mi pare rău. Am fugit de la primul soţ «călare» pe un Renault 16. Aşa s-a întâmplat. Fostul soţ era un bărbat extraordinar, dar nu simţeam chimia pe care am avut-o cu Puişor. A fost mai bine aşa, pentru că eu nu îmi doream copii. Întotdeauna mi-a fost frică de durere“, povestea actriţa care murit în 2017.

"Stela a fost iubirea mea din tinereţe. Am rămas în relaţii bune. Am colindat pe 5 continente împreună, am fost în 35 de ţări, iar soţia mea s-a împrietenit cu ea. Venea la noi la masă. Soţia îi făcea zacuscă şi alte bunătăţi de casă", spunea regizorul despre cea care i-a fost prima parteneră de viaţă, adăugând: Când m-am despărţit de Stela mi-am jurat că nu mă voi mai căsători cu altă actriţă, pentru că nu va mai exista alta la fel de bună ca ea. M-am căsătorit cu actuala soţie, cu care am un băiat şi e destul de bine. Mi-a zis că e mai bine să ne despărţim şi aşa a fost, spunea regizorul într-un interviu, în 2017, la decesul Stelei Popescu.

Vă mai recomandăm şi: