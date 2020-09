Litoralul, luat cu asalt în extrasezon. Cât costă cazarea în septembrie şi cu câţi bani rămâi în buzunar

Pentru că a început Programul „Litoralul pentru toţi”, preţurile au scăzut chiar chiar şi cu 65% la sejururile mai mari de cinci nopţi. Hotelierii spun că vacanţele petrecute la sfârşit în septembrie sunt preferatele familiştilor, care cheltuiesc mai puţin cu cei mici.

Copiii până în 12 ani pot sta în aceeaşi cameră cu părinţii, fără costuri suplimentare de cazare. Pentru ei, părinţii trebuie să achite separat doar micul dejun, care costă aproximat 35 de lei la patru stele. Tot la patru stele, pentru un copil de peste 12 ani, trebuie achitată şi cazarea: peste 170 de lei pe zi.

„Un extrasezon, ca în vârf de sezon. Sunt turişti care au efectuat un sejur în decursul verii şi acum ne sună şi ne trimit mailuri şi vor să revină. Deja avem grad de ocupare de 70-80-90%. E e o vreme superbă şi chiar o căldură de iulie,“ spune managerul unui hotel din Mamaia Nord.

Hotelierii spun că mulţi turişti şi-au anulat concediile din străinătate şi au venit să se bronzeze la Mamaia sau alte staţiuni de la marea noastră. Plaja din Mamaia Nord era plină ca în vârf de sezon. Ce-i drept, şi vremea era la fel de frumoasă.

Economie de 1.000 de lei

Şi la buzunar se simte finalul sezonului estival. Preţurile sunt mult mai mici decât în luna iulie sau august, iar turiştii profită din plin. Constantin Petrescu a venit din Bucureşti, cu soţia şi cu cei doi copii pentru câteva zile la mare, înainte de începerea şcolii.

„Am venit pentru 5 nopţi, după care am prelungit. Iniţial trebuia să mergem într-un concediu în Turcia şi ni s-a amânat din cauza pandemiei şi am zis să riscăm să mergem în România. Dădusem un avans de 200 de euro în luna februarie pentru concediul pe care trebuia să-l petrecem în luna iulie. Suntem mulţumiţi de ceea ce am găsit pe litoralul românesc. Sunt destul oferte, am economisit aproximativ 1.000 de lei. Vremea e superbă. Am observat scăderi de preţuri la cazare şi la mâncare. Ciorbele erau undeva la 20 de lei porţia, acum am văzut la 14, 15 lei, depinde de locaţie", spune turistul.

Preţuri rezonabile

În Mamaia Nord, la un camping de 3 stele, unde turiştii se pot caza la căsuţe sau apartamente, nu doar la cort sau în rulotă, pentru un weekend, o familie(2 adulţi şi un copil) a plătit 492 de lei, faţă de 834 de lei cât s-a plătit în sezon(iunie-august).

Pentru un apartament în aceaşi locaţie(cu frigider, aer condiţionat, baie proprie), preţurile au scăzut de la 637 lei pentru o noapte de cazare la 414 lei. Cazarea la cort e şi mai ieftină: 32 de lei pe zi pentru o persoană. Până pe 20 septembrie nu mai avem locuri libere. Lucrăm la capacitate maximă, toate locurile de cazare sunt rezervate.

„Vremea frumoasă ne ajută, iar turiştii vin în valuri. Se închiriază pentru minimum 2 nopţi la noi, avem rezervări până la sfârşitul lunii septembrie", spune reprezentanta campingului.

Vă mai recomandăm şi:

Diferenţele între simptomele COVID-19 la copii şi la adulţi. Explicaţiile unui reputat virusolog