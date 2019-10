Leguma care omoară bacteriile. Ce vitamine conţine broccoli şi cât se găteşte

Sursă foarte mare de calciu şi potasiu, broccoli, leguma verde cu gust şi aspect de conopidă are o valoare nutritivă şi alimentară ridicată şi un conţinut bogat în glucide, vitamine şi săruri minerale.





O porţie de broccoli (91 de grame) conţine doar 30,9 calorii şi asigură un procent de 9% din necesarul zilnic de fibre (DZR). Datorită efectului tuturor nutrienţilor, consumul de broccoli poate stimula repararea ADN-ului în celule şi le poate opri să devină canceroas, reduce riscul unui atac de cord prin stimularea capacităţii organismului de a lupta împotriva deteriorării celulelor şi ajută la reducerea arsurilor la stomac şi a altor boli asociate, cauzate de infecţii bacteriene.

“O cească cu aceste bucheţele verzi oferă aproximativ 74 mg de calciu, împreună cu 120 mg de vitamina C care va ajuta corpul să absoarbă mai usor calciul. Broccoli conţine de asemenea, mari cantităţi de vitamina K, vitamina A, acid folic şi fibre. Broccoli este un aliment cu proprietăţi uluitoare, este foarte bogat în vitamine şi minerale, unele dintre ele rar întâlnite în alte legume. Broccoli conţine glucide, vitamina A, C, în cantităţi cu totul speciale. În 200 de grame de broccoli se găseşte mai multă vitamina C decât într-o portocală. Broccoli este o excelentă sursă de vitamine din grupul B, acid folic si minerale precum calciu, magneziu, mangan, fier, potasiu, zinc, seleniu, fosfor, dar şi sulf şi preţioasă vitamina K”, explică dr. Denisa Zaharia, medic de familie.

Efect antiviral şi antibiotic

Nutritioniştii susţin că broccoli este una dintre legumele cele mai bogate în substanţe anticancerigene. Conţinutul mare de sulf are efecte benefice antivirale şi antibiotice. Broccoli, un excelent cardioprotector, are capacitatea de a regla tensiunea şi de a o menţine în limite normale.

Broccoli este considerat alimentul numărul unu de lupta împotriva cancerului, graţie compoziţiei sale de sulforafan, pe care îl simţi la miros când broccoli este gătit în exces. Această compoziţie dă semnal genelor noastre să stimuleze producţia de enzime care detoxifiază potenţialele produse cu compoziţie ce poate cauza cancerul. Sulforafanul omoară şi bacteria care cauzează ulcerele, respectiv helicobacter pilori.





Broccoli este o sursă foarte mare de calciu şi potasiu, obţinute altfel decât prin lactate. Vitamina C şi beta-carotenul din broccoli protejează ochii de cataractă şi păzesc celulele de atacul radicalilor liberi care afectează memoria. Există dovezi ştiinţifice ca broccoli reduce şi efectul negativ cauzat de colesterolul rău LDL şi ajută la reducerea riscului de diabet.

Cum poate fi consumat

Broccoli este foarte gustos mâncat crud, în salată alături de orice alte legume doreşti: ridichi, salată verde, ceapă verde, roşie, castraveţi, ardei gras, asezonat cu ulei de măsline. Dacă totuşi nu preferi gustul de broccoli crud, fierbe bucheţelele de broccoli pentru 3-4 minute până când sunt încă crocante. Nu le găti în foarte multă apă pentru că nutrienţii rămân în apă. Mănâncă buchetele cu cotor cu tot, conţin mult beta caroten.

Cum să alegi corect broccoli când îl cumperi: Alege broccoli care are buchetele verde foarte închis sau mov/albăstrui, ele conţin mai multă vitamina C şi betacaroten decât cele verde deschis sau gălbui. Dacă broccoli are flori este semn de calitate proastă.