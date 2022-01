Echipamente pentru combaterea dezastrelor, în dotarea pompierilor români şi bulgari de la frontieră

Astfel, vineri, 14 ianuarie, la sediul I.S.U. ”Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi, Consiliul Judeţean a pus la dispoziţia militarilor echipamente de protecţie, achiziţionate prin proiectul transfrontalier RO BG 137 ”Risk management and flood protection in cross-border regions Călăraşi and Polski Trambesh” .





Proiectul abordează problema situaţiilor de urgenţă, în special a inundaţiilor, dar şi a tuturor riscurilor naturale şi umane potenţial dăunătoare pentru mediu, vieţii sociale şi economie, cum ar fi: accidente rutiere (de exemplu, camioane cisternă încărcate cu substanţe periculoase care trebuie îndepărtate imediat), muniţii neexplodate (care prin explozia accidentală în caz de manevrare defectuoasă ar putea provoca dezastre mediului şi vieţii umane), inundaţii.

Proiectul va asigura coordonarea, avertizarea timpurie prin monitorizarea permanentă, eficacitatea eforturilor comune din instituţiile din Bulgaria şi România, pentru a garanta siguranţa teritoriului regiunii comune, (dezastrele au avut de obicei consecinţe transfrontaliere) şi pentru a reduce daunele provocate de astfel de situaţii potenţiale.