Cum „onorează” autorităţile din Călăraşi munca unui fost aviator pasionat de construcţii minuaturale

Titus Cristescu, în vârstă de 74 de ani, fost inginer-aviator la Tarom, un împătimit al construcţiilor în miniatură a reînviat cea mai frumoasă zonă a Călăraşiului. Cu toate că autorităţile locale şi-a dat acordul şi l-au asigurat de tot sprijinul în urmă cu câţiva ani, creaţia nu -şi găseşte acum locul nicăieri. Pasionat de construirea unor nave célèbre în miniatură, Titus Cristescu a început, în 2012, o muncă de documentare intensă şi a făcut planuri şi calcule pentru ca obiectele să redea fidel una dintre cele mai frumoase zone ale Călăraşiului.

“În 2012 a început totul. Aproape 2 ani am stat în Arhivele Statului pentru documentare, căutând în zeci de dosare, date despre clădiri. Pentru execuţie aveam nevoie de planurile curţilor, ale clădirilor, amplasarea acestora în curte şi cât mai multe poze. Am găsit multe în dosarele de demolări. La final, am obţinut aprobarea şi s-au scanat sute de imagini, bineînţeles contra cost, aproximativ 1.000 de lei”, spune fostul aviator.

El adaugă că nu putea lucra pe monitorul calculatorului cu şublere, aşa că a apelat la o firmă pentru printat, unele fiind color. „Am mers la Muzeul Municipal, iar Florin Rădulescu mi-a arătat impresionanta lui colecţie de imagini, punându-mi la dispoziţie tot ce are. Mi-a dat tot ce am ales, a printat..Dar cel mai important, am găsit la el un plan foarte vechi al oraşului, unde sunt amprentele la sol ale clădirilor. De la un fost coleg de liceu, el fiind inginer geodez am primit hărţi vechi geo.

Macheta centrului vechi a fost expusă de 2 ori la Călăraşi FOTO Facebook/T.C.

Din alte site-uri şi colectii private am obţinut multe alte imagini. A urmat munca. Pentru a începe aveam nevoie de dimensiunile clădirilor, acestea nu se puteau afla decât prin calcul şi astfel cu o ruletă cu citire laser am început măsurarea tuturor pereţilor, a înălţimii zidurilor până la cornişă, înălţimea ferestrelor şi a uşilor, lăţimea acestora şi distanţa dintre ele şi multe alte detalii”, explică Titus Cristescu.

Centrul vechi al Călăraşiului înainte de cel de-al Doilea Război Mondial FOTO Facebook/T.C.

A făcut credit la bancă

Clădirile pe care le-a măsurat- fosta Primărie, Prefectura şi biserica Sf.Nicolae- sunt singurele care se mai află în picioare la Călăraşi. “Pentru înţelegerea exactă, macheta este de la str. Dobrogei la Volna cu Şoseaua Chiciului, şi de la trotuarul sud al str. Griviţa, la malul Borcii (asta pentru a prinde Liceul Economic şi Piaţa Mare, Gara CFR Călăraşi Port , uzinele electrice şi de apă, Turnul de Apă, spitalul vechi, maternitatea, arestul, dar şi podul peste Jirlău, stăvilarul, iar la sud, faleza şi portul vechi)”, explică fostul inginer-pilot.

Centrul vechi al Călăraşiului înainte de cel de-al Doilea Război Mondial FOTO Facebook/T.C.

Pentru a-şi duce la bun sfârşit proiectul, pensionarul a împrumutat inclusiv bani de la bancă. Realizarea machetei s-a ridicat la peste 30.000 de lei, toate materialele şi accesoriile achiziţionate fiind cu factură.

“Costurile se pot vedea în acte, nu vorbesc aiurea. Am comandat materiale şi diverse figurine în Germania şi Austria. Iar toate acest lucruri, repet, le-am făcut pentru că mi s-a promis sprijin, altfel nu m-aş fi lansat într-un asemenea proiect. Vă daţi seama, sunt un pensionar, iar costurile m-au depăşit cu mult, de aceea am apelat la un credit bancar. Aşa am convenit cu Primăria, eu comand materiale, realizez proiectul, iar dânşii ar fi trebuit să deconteze. M-am resemnat, am văzut că lucrurile trenează, deşi anul trecut a existat un proiect de hotărâre de Consiliu Local care a fost aprobat şi bugetat”, spune pensionarul.

Maşini de epocă, iarbă şi flori, aduse din străinătate

Clădirile au fost realizate din placaj de cedru (albaxia), o esenţă uşoară care se taie la traforaj şi se finisează foarte bine. De asemenea, Titus Cristescu a folosit furniruri de diferite esenţe, grosimi şi lăţimi, inclusive lemn de tei şi Pawlonia.

Macheta centrului vechi a fost expusă de 2 ori la Călăraşi FOTO Facebook/T.C.

Pentru a fi ceva deosebit faţă de sursele sale de inspiraţie şi ca aceasta să prindă viaţă, a hotărât să realizeze o dioramă, cu figurine, trăsuri, căruţe, maşini de epocă, garduri, pomi, flori. Aşa că a comandat firmelor Roco-maşini de epocă, la firma Austriaca Noch diferiţi arbori, iarba, tufe de flori, de la firmele Vissman şi Grigs din Germania, stâlpi de iluminat stradal, alegând din zeci de modele pe cele asemănătoare cu ce a existat în Călăraşi, dar şi conductori, transformatoare, redresoare. De la Auhagen am luat trăsuri coupee, căruţe şi multe altele. În ultimii ani, machete a fost expusă publicului de 2 ori, iar în prezent, după ce a fost depozitată în subsolul Direcţiei de Cultură, se află la mine acasă, mare parte în curs de dezafectare”, spune inginerul.

Ing. Titus Cristescu, un pasionat al obiectelor în miniatură. Are acasă o adevărată flotă pe care a creat-o singur FOTO I.S.

Ce spune managerul Muzeului Municipal

Florin Rădulescu, managerul Muzeului Municipal, aflat în subordinea Primăriei Călăraşi, ne-a declarat referitor la acest proiect: Din informaţiile pe care le deţin ştiu că nu a fost depusă nicio ofertă a unei asemenea machete. Atâta timp cât nu există aşa ceva scris, nu avem ce discuta. Ştiu că aşa se procedează. Oferi ceva, ceri un preţ şi aştepţi să ţi se spună dau sau nu. Cu tot respectul pentru munca şi efortul depus, trebuie să existe o hârtie oficială, nu discuţii pe Facebook!

