Cum a ajuns un adolescent vedeta festivalurilor internaţionale. Drumul spre succes a început la vârsta de 5 ani: Muzica, pentru mine, este magie

„Muzica, pentru mine, este magie. Are puterea de a schimba oamenii şi de a-i determina să-şi dorească un viitor mai bun”, spune Cosmin Andrian, de 18 ani. Cântă de la vârsta de 5 ani, iar un an mai târziu a participat la primul festival naţional, Cerbul copiilor, şi a ajuns în finală. „Nu eu am ales muzica, ea m-a ales pe mine. De când eram mic aveam o pianină în casă care m-a atras. De aici a început totul”, povesteşte tânărul. A participat la atât de multe concursuri, festivaluri de muzică uşoară, unde a fost răsfăţatul juriului, încât nu le mai ştie numărul. Talentul şi pasiunea sa pentru muzică au fost răsplătite pe măsura eforturilor: a obţinut premii după premii şi şi-a câştigat faima nu doar în România, ci şi în străinătate.

Nici televiziunile nu l-au ocolit. Cosmin Andrian a participat la multe show-uri TV, printre care: " Academia Copiilor", "Haideţi la Show",TVH, unde a fost co-prezentator, "Crăciunul Copiilor" TVRM, Neptun Tv, "Răi da' buni", Antena Stars, eminiunea "Ieri-Azi-Maine" de la TVR2, emisiunea "Neaţza" cu Răzvan şi Dani , de la Antena 1. În 2014 a lansat videoclipul "Tomorrow", realizat cu Casa de producţie "TommoProduction", iar în 2015 a lansat videoclipul "Inimă de copil" împreună cu Cat Sonnya. Anul acesta şi-a serbat majoratul printr-un spectacol organizat chiar de el "Altfel de...".

Palmares impresionant

„Am participat la multe festivaluri în toţi aceşti ani, festivaluri naţionale şi internaţionale. Sunt multe şi ar fi greu sa le amintesc aici pe toate, dar voi enumera cateva pe care le consider mai importante: Locul 2 în Finala de Popularitate "Next Star" (2014), Trofeul la "Mamaia Copiilor", secţiune Show (2015), Premiul Televiziunii Române (2014), Trofeul la concursul internaţional "Golden Talent in Golden Prague"(2017), Locul 1 la concursul internaţional "Microfonul de Aur" Bled, Slovenia (2017), Locul I în Polonia , Podlaska Nuta (2013), laureat în Malta, locul al II-lea la Festivalul "Trofeul Tinereţii" Amara - editia jubiliara (2017, pentru grupa 16-26 ani), Trofeul secţiunii "Floricele pe Câmpii" din cadrul Concursului "Flori de Mai" 2014, Trofeul Festivalului Naţional "Toamna Baladelor" 2017, premiul 1 la Festivalul International de Muzica pentru copii "Hermannstadtfest" (2017), Premiul Special " Florentin Delmar" (2016),Premiul I "Vocea Cetăţii" 2014, Trofeul grupei de vârstă la festivalul Internaţional "Musicforkids" 2015, Locul 1 la "Delfinul de Aur", locul I la "Mamaia Copiilor" 2014 , secţiunea creaţie, Premiul Special " Radio România Cultural" (2012) Trofeu "Steluţele Mării" 2012, Premiul "Misster Olimpic" din cadrul Concursului "Olimpiada de Iarnă" , Braţov 2011, Trofeul "Stelele Olteniei" 2011, Premiul 1 la festivalul naţional "Steaua Dunării" 2011, Premiul 1 Festivalul de Muzică şi Dans "Batca" 2011, Premiul 1 la festivalul "Flori de dragobete" 2012, ” povesteşte adolescentul.

Actor în filme pentru copii

Povestea băiatului talentat, acum elev în clasa a XII-a laColegiul Naţional " Barbu Ştirbei" din Călăraşi, profil matematică-informatică, intensiv engleză, începe în copilărie. A început să cânte de la vârsta de 5 ani. Intuind talentul copilului, mama sa l-a înscris în grupul "Flores Campi" de la Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, unde a studiat sub atenta îndrumare a Alexandrinei Boranda. „În decursul timpului mi-au îndrumat paşii şi alţi profesori.

De la 5 ani am participat în tabăra de muzică organizată de domnul compozitor Dumitru Lupu, la îndemnul căruia am participat la filmul "Trupa de show", unde am avut rolul de planton, şi la filmul "Dramaticus", care a rulat şi la Călăraşi. De asemenea , tot atunci am participat la recitalul "Lumea amintirilor", in memoriam Aurel Manolache (2010) şi recitalul " O clipă de sinceritate" , in memoriam Ion Cristinoiu (2011). Nu eu am ales muzica, ea m-a ales pe mine. De când eram mic aveam o pianină în casa care m-a atras. De aici a pornit totul”, spune Cosmin Andrian.

Pot să spun că nu sunt mulţumit încă de ceea ce am realizat

Spune că drumul spre succes a fost unul dificil, cu multe piedici, dar cu răbdarea şi multă muncă a depăşit toate obstacolele. Nu s-a lăsat doborât de neajunsuri, ci a mers mai departe convins fiind că talentul şi pregătirea sa îi vor deschide uşi către o altă lume. Familia l-a încurajat îndeaproape, iar părinţii i-au fost alături peste tot: la pregătiri, la concursuri, la castinguri pentru filmele în care a jucat.

„Este nevoie de timp îndelungat care trebuie dedicat pentru a ajunge la o performanţă. Muzica înseamnă dăruire, ore de studiu, pasiune şi talent. Dacă una din ele lipseşte, reuşita este compromisă. Pe lângă toate acestea trebuie să ai şi trăire pe scenă, dacă doar interpretezi mecanic o piesă, publicul simte, nu-ţi va oferi încrederea sa. Muzica, pentru mine, este magie. Are puterea de a schimba oamenii şi de a-i determina să-şi dorească un viitor mai bun. Muzica este un amalgam de sentimente, de trăiri pe care le experimentezi de fiecare dată când eşti în faţa publicului. Chiar dacă cei din jurul meu apreciază ceea ce am făcut şi fac în continure în domeniul muzical, eu pot să spun că nu sunt mulţumit încă de ceea ce am realizat şi încerc să mă perfecţionez şi să învăţ lucruri noi în fiecare zi. Consider că drumul spre succes este presărat cu multă pasiune şi muncă ”, spune tânărul.

Salvat de pasiunea pentru chitară

Deşi a reuşit performanţe greu de egalat Cosmin Andrian spune că au existat şi perioade dificile în viaţa sa. Din exerior totul pare strălucitor şi de indiviat, dar în realitate succesul a fost dublat de sacrificii şi renunţări.

„Pot să segmentez viaţa mea în două capitole bine definite, prima parte fiind cea de interpret, în care atenţia şi munca au fost concetrate pe tehnica vocală, iar cea de-a doua, de cantautor, chiar dacă la început de drum, unde atenţia mea este îndreptată mai mult spre posibilităţile de exprimare prin muzică .

Da , au fost sacrificii, şi da, au fost renunţări. Din cele mai grele momente de-a lungul parcursului meu muzical m-a salvat pasiunea pentru chitară şi comunitatea din jurul acestui instrument. M-am regăsit de fiecare dată prin muzică şi prin prietenii care m-au susţinut şi au crezut în mine de fiecare dată. Sunt de părere că am avut o copilărie şi o adolescenţă foarte fumoase . Consider că sunt rezultanta eşecurilor şi reuşitelor mele în egală măsură”, explică adolescentul.

Cum devii un artist complet

Ambiţia de a se autodepăşi de fiecare dată l-au transformat pe Cosmin Andrian într-o persoană responsabilă, cu scopuri precise în viaţă. Educaţia primită de la părinţi l-a ajutat să se perfecţioneze în fiecare zi şi mai mult. Nu i s-a părut suficient să se exprime doar pe plan musical, a ales să devină şi actor.

Începând din clasa a IX-a s-a înscris în trupa de teatru "Trepte" , sub îndrumarea lui Ştefan Niţu, unde experienţa de scenă a avut numai de câştigat. “Consider că un artist trebuie să înţeleagă toate faţetele omului de scenă, pentru a reuşi să fie un artist complet. Am fost implicat în diferite proicte de-a lungul timpului şi am învăţat din fiecare moment pe scenă în postura de actor câteva ceva. Momentan, fiind în clasa a XII-a, atenţia mea este canalizată asupra examenelor ce vor urma”, precizează tânărul.

Deosebit de exigent, organizat în tot ceea ce face, Cosmin se gândeşte şi la viitoar. Îşi doreşte o carieră deosebită, vrea să devină un nume cunoscut: „Orice muzician şi-ar dori să cânte pe marile scene ale lumii şi să-şi facă auzite creaţiile de cât mai mulţi oameni. Cred că acest lucru sporeşte atât dintr-o dorinţă de a-ţi exprima ideile prin muzică cât şi din dorinţa de a lasa ceva în urmă, de a schimba lumea. Astfel, idealul principal este acela de a avea un impact cât mai mare asupra stării umane din viaţa cotidiană”.