„Cu apele curate“: Acţiune de igienizare a plajei Tineretului sâmbătă, 31 august

Programul a început cu acţiuni de igienizare a malurilor Dunării, organizate între 5 iunie – Ziua Internaţională a Mediului şi 29 iunie – Ziua Dunării, urmate în perioada iulie – septembrie de etapa de identificare şi implementare a soluţiilor de prevenire a poluării cu plastic a apelor fluviului: dezvoltarea infrastructurii de colectare, activităţi educative, de informare şi de organizare comunitară, adresate copiilor, tinerilor şi adulţilor.

Acţiunile sunt puse în practică de voluntari şi membri ai comunităţilor din Tulcea, Brăila, Galaţi, Cernavodă, Călăraşi, Giurgiu, Zimnicea, Turnu Măgurele, Olteniţa şi Drobeta-Turnu Severin, în parteneriat cu autorităţile locale şi Inspectoratele Şcolare Judeţene. La Călăraşi, evenimentul are loc sâmbătă, 31 august 2019. Programul începe la ora 08.30, la Primăria Călăraşi, când are loc întâlnirea şi echiparea voluntarilor. Urmează igienizarea Plajei Tineretului, în intervalul orar 9.30-11.30. Ziua se încheie cu proiecţia filmului “La nord de soare”, ce are loc la Muzeul Municipal Călăraşi, la ora 18.00.

