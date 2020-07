Autospeciale noi de intervenţie, în dotarea poliţiştilor de pe malul Borcei

Astăzi, 15 iulie, 13 autospeciale noi au intrat în dotarea structurilor operative din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi.

Maşinile a dotări specifice muncii operative – sisteme acustice şi vizuale de avertizare, dar şi alte dispozitive care asigură condiţii optime pentru îndeplinirea misiunilor şi sunt colantate după o grafică nouă.

Întregul efort de îmbunătăţire a mobilităţii Poliţiei Române are ca beneficiar final cetăţenii, astfel încât întreaga comunitate să poată beneficia de un plus de siguranţă şi de un serviciu poliţienesc de calitate sporită. Autospecialele fac parte din programul de înzestrare cu mijloace auto desfăşurat de M.A.I. în acest an, achiziţie făcută din fondurile proprii şi din rezerva bugetară, a transmis IPJ Călăraşi.

Vă mai recomandăm şi: