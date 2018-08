Antrenorul Dan Alexa, după meciul Dunării cu Astra Giurgiu, scor 1-1: Am fost modeşti în exprimare

Rezultatul nu-l mulţumeşte pe antrenorul Dan Alexa care a declarat imediat după meci că elevii săi au ratat oportunitatea de a pleca cu toate cele 3 puncte după ce giurgiuvenii au rămas în 9 jucători din minutul 75. „Nu sunt mulţumit de rezultat. Am avut posibilitatea să jucăm 20 de minute cu 2 oameni în plus. Am fost modeşti în exprimare. Asta e nemulţumirea mea! Făcusem cele 3 schimbări înainte de cele două eliminări şi mi-a fost fost foarte greu să mai schimb ceva. Din păcate, accidentarea lui Dobrosavlevici ne-a dat peste cap(...). Trebuia să punem presiune pe ei, să avem ocazii. Au fost prea puţine în minutele rămase” a spus Dan Alexa la flash – interviu, citat de site-ul echipei dunărene, afcdunareacalarasi.ro.

Dunărea va întâlni sâmbătă, 25 august, de la ora 18.00, pe stadionul Ion Comşa, din Călăraşi, CSM Politehnica Iaşi, echipă care a învins vineri acasă FC Botoşani cu 2-1.