Şofer cu 1,24 alcoolemie, prins la volan de poliţişti pe DJ301

Pe 25 mai, oamenii legii din Gălbinaşi au oprit pentru control pe DJ 301, în interiorul localităţii Vasilaţi, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 53 de ani, din municipiul Bucureşti.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul alcooltest rezultând o concentraţie de 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat. Şoferul a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei.

Pe numele bărbatului, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului. Legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 5 ani pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g./l. alcool pur în sânge (0,40 mg./l. în etilotest). De asemenea, pe timpul cercetării, permisul este reţinut fără drept de circulaţie.