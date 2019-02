VIDEO Motivul morţii bebeluşului de 5 luni. Anchetă la familia sărmană, care creşte şase copii într-un bordei

A ajuns cu salvarea la urgenţe cu febră 42, convulsii şi cianoză generalizată. La scurt timp după internare a făcut un stop cardio-respirator, a fost resuscitată şi conectată la aparate de respirat.

A urmat şi al doilea stop după care nu a mai putut fi readusă la viaţă.

“Sâmbătă pe la 4 jumate a făcut febră, temperatura şi suflă greu. Am rămas jos la internări ca să o salveze şi a băgat-o la aparate. Când a coborât domnul doctor mi-a zis că fetiţa dumneavoastră a decedat”, spune Mariana Ciubotaru, mama fetiţei.

Fetiţa a mai fost internată în spital şi în urmă cu trei săptămâni. La externare, starea extrem de fragilă a fetiţei i-a făcut pe medici să ceară compartimentului social din primăria de domiciliu o anchetă socială.

“Din păcate starea s-a agravat, a intrat în cel de-al doilea stop cardio-respirator şi am înţeles de la colegii mei din urgenţă şi pediatrie că nu s-a mai putut resuscita. Este şi o anchetă socială în desfăşurare în acest caz”, a declarat Dana Marinescu, director medical Spitalul Judeţean din Buzău.

Familia fetiţei locuieşte într-un bordei la marginea satului Robeasca. Şase copii au rămas şi doi adulţi, într-o încăpere insalubră cu două paturi, igrasie şi fum de la o sobă din tablă. Condiţiile de trai nu sunt considerate însă de asistentul comunitar o problemă pentru creştetea copiilor.

“Nu am fost pentru că nu a fost cazul. Când a venit mămica şi m-a chemat am fost, am văzut-o şi atât, dar spitalul nu mi-a făcut niciun fel de sesizare”, susţine Clarisa Toader, asistent comunitar la primăria Robeasca.

Tatăl copilei spune că nimeni din primărie nu le-a călcat pragul. “Nu a mai venit absolut deloc de când am avut-o pe cea mărişoara. A zis că e bine, e ok”, confirmă Ion Ciocârlan, tatăl fetiţei.

După tragedie, cazul a intrat în atenţia Direcţiei pentru Protecţia Copilului, care va decide dacă îi poate acuza pe părinţii fetiţei de neglijenţă şi dacă este nevoie de măsuri de protecţie pentru ceilalţi fraţi ai micuţei.

Rezultatul necropsiei arată că decesul bebeluşului a survenit ca urmare a unei pneumonii acute cu condensare.