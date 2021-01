Turişti din toată ţara au evadat în decorul selenar de la Vulcanii Noroioşi, în primele zile din noul an VIDEO

Din păcate, din cauza ploilor din ultimele zile, oaspeţii au găsit mai mult noroi decât se aşteptau, însă nu s-au lăsat descurajaţi

La mai puţin de 150 de kilometri distanţă de Bucureşti, în rezervaţia naturală de la Vulcanii Noroioşi, turiştii găsesc ingredientele unei drumeţii reuşite în minivacanţa de Anul Nou.

Grupuri din Brăila, Galaţi, Constanţa, Prahova sau Braşov sunt printre primii oaspeţi sosiţi în 2021 să guste aerul proaspăt şi priveliştile superbe pe care în puţine alte locuri din Europa le mai găsesc.

Conurile vulcanilor de noroi şi pământul arid din jurul lor, în care aluviunile au săpat ravene adânci chiar de doi metri, compun un peisaj unic.

Această ciudăţenie a naturii atrage an de an oameni din toată lumea, curioşi să vadă cum fierbe pământul. Turiştii privesc uimiţi bolboroselile şi imortalizează trecerea prin zonă fie cu telefonul mobil, fie cu aparate foto.

Aflaţi între dealurile Subcarpaţilor de Curbură, vulcanii unici în Europa atrag de la an la an tot mai mulţi turişti care se declară fermecaţi de peisaj. Încă din primăvară, pandemia a redus drastic fluxul de turişti iar noul an vine cu speranţe pentru cei care administrează rezervaţia naturală.

Vulcanii Noroioşi sunt formaţiuni create de gazele naturale ce vin de la peste trei mii de metri adâncime, care trec printr-un sol argilos, în combinaţie cu apa din pânza freatică. Şiroaiele de noroi de culoare gri sau brun cenuşie modifică permanent peisajul pentru că după ce se preling se întăresc şi dau naştere unor denivelări.

Pe glob, sunt aproximativ o mie de astfel de fenomene, dar în Europa sunt foarte rare. România, prin rezervaţi naturală din Buzău, se poate lăuda cu singurii vulcani noroioşi miniaturali din Europa.