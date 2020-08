Poliţistul pe care şoferiţa a încercat să-l calce cu maşina: „S-a uitat la mine, m-a lovit, apoi şi-a continuat drumul“ VIDEO

O nouă înregistrare video pare să confirme teoria poliţistului. Imaginile surprind ultimele secunde din urmărirea Fiatului de către agentul principal Adrian Popa, aflat în serviciu cu motocicleta.

Miercuri seară, poliţistul ar fi oprit-o pe tânără în trafic doar cu intenţia de a-i pune în vedere să remedieze defecţiunile observate la sistemul de iluminare şi semnalizare auto.

Se observă cum motorul merge în paralel, iar poliţistul întinde braţul drept, pentru oprire. Imediat, şoferiţa îndreaptă maşina spre el, gest care provoacă accidentul. Acesta este surprins de o altă cameră de pe Calea Eroilor.

Poliţistul are motive să creadă că femeia a intrat intenţionat în el.

„Sută la sută a fost intenţie, pentru că s-a uitat la mine. Nu i-am înţeles gestul. Eu în permanenţă am mers în spatele femeii. Sigur că m-a văzut de când m-a depăşit de la Democraţiei cu Unirii, unde am observat abaterea.

Eu, văzând că nu opreşte, am intrat în depăşirea maşinii, ea pe banda unu, eu pe banda doi. Când i-am făcut semn cu braţul, m-a văzut şi pentru că a observat că nu poate să scape de mine pentru că o urmăream de la o distanţă foarte mare, m-a lovit şi fără să pună frână şi-a continuat drumul. Nu a avut nici cel mai mic semnal că a vrut să oprească sau să vadă despre ce e vorba", a declarat agent principal Adrian Popa.

Urmărirea ar fi pornit de la intersecţia străzilor Democraţiei şi Unirii. Poliţistul a încercat să oprească Fiat-ul pentru a-i atrage atenţia şoferului să remedieze defecţiunea.

Femeia de la volan şi-a continuat însă drumul, poliţistul pornind pe motocicletă în urmărirea ei. În cursa nebună pe străzile oraşului, aceasta a trecut pe roşu la semafor de mai multe ori. Accidentul s-a produs atunci când agentul a încercat să o forţeze să oprească la ieşire din oraş, spre Ploieşti.

„Dânsa mergea pe banda unu, eu pe banda doi. I-am făcut semnal cu braţul şi i-am zis opreşte, opreşte, s-a uitat la mine şi în momentul în care s-a uitat la mine a virat brusc stânga, m-a lovit, s-a redresat şi şi-a continuat deplasarea. În momentul în care m-a lovit, am dat drumul la motocicletă, eram conştient că mă duc în taxi, şi mă rugam ca taxiul din faţa mea să oprească în timp util, să nu mă lovească. M-am ridicat, am luat staţia şi am dat-o în urmărire să nu scape pentru că m-am gândit că e ceva foarte grav", a declarat agentul principal Adrian Popa.

Poliţistul s-a ales din accident cu o entorsă la încheietura mâinii drepte şi va sta 14 zile în concediu medical. Între timp, şoferiţa vinovată a primit mandat de arestare pentru 30 de zile, cea mai gravă dintre acuzaţii fiind tentativa de omor.

În seara accidentului, a fost prinsă la zece kilometri distanţă de oraş, după ce doi civili au pornit în urmărirea ei şi au ţinut permanent legătura prin telefon cu maşinile poliţiei locale.

Magistraţii au emis miercuri, 20 august, mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele femeii care a intrat cu maşina în motocicleta unui poliţist, pe Calea Eroilor, din Buzău. Anda Vlădescu are 32 de ani, este psiholog, şi lucrează la RA-APPS Bucureşti.

La orele amiezii, judecătorul de drepturi şi libertăţi a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele Andei Vlădescu. Tânăra venise miercuri în Berca, la bunica ei, apoi a ajuns în municipiul Buzău cu gândul de a se întâlni cu o rudă. Între timp, a avut loc accidentul soldat cu rănirea la o mână a poliţistului pe motocicletă.

Anda Vlădescu a lucrat la spitalele Săpoca şi Sfântul Sava din Buzău şi la Fundeni, după care s-a angajat la RA-APPS. În adolescenţă a cochetat cu modelling-ul, fiind prezentatoare în câteva concursuri locale de miss. Rudele susţin că în ultima vreme era foarte schimbată, anxioasă, însă nu le-a spus niciodată dacă avea probleme.

Are domiciliul în Voluntari, Ilfov. Mama este plecată cu fratele Andei în străinătate, iar când revine în Buzău locuieşte la bunica ei, din Berca.

