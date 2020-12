Magia globurilor personalizate. Peisajele de iarnă şi figurile cu Moş Crăciun sunt cele mai cerute modele VIDEO

”Temele sunt diverse, de la peisaje de iarnă, oameni de zăpadă; îl vor pe Moş Craciun, cer imagini cu zâne, personaje favorite, până la portretele celor dragi. O comandă inedită am avut de la elevii unei clase din Colegiul Hasdeu care mi-au comandat globuri personalizate pentru fiecare profesor. Aşa am pictat globuri cu Ştefan cel Mare, Einstein, Trump, Turnul Eiffel. A fost amuzant. Am făcut pentru un fan un glob cu Yoda din Star Wars”, Vioica Şerbănoiu, artist plastic