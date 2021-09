Teribila poveste de groază trăită de o femeie înainte de gluma nesărată, cu „Ursu băă”, a celor de la 112

Mesajul transmis prin RO Alert în urmă cu câteva zile, „Ursu băăă”, a nimerit cum nu se poate mai prost! Probabil obişnuit de multă vreme cu apelurile la 112 în care se semnala prezenţa unui urs, cel care a transmis mesajul nu l-a mai luat atât de în serios, la fel ca în povestea cu Petrică şi lupul.

Numai că o femeie din Braşov, care locuieşte pe strada Stejerişului, a trecut prin clipe de groază în momentul în care a sunat la 112. Braşoveanca a ajuns cu maşina acasă şi vorbea la telefon cu mama ei, când a văzut că în parcare sunt patru urşi, mama şi trei pui măricei.

Îngrozită, Tatiana a apelat la ajutorul vecinilor pentru a putea ieşi din maşină şi a ajunge în casă, unde ar fi fost în siguranţă.

„Ce a fost terifiant a fost momentul în care ea s-a uitat la mine. Deci, am simţit vibraţia unui animal sălbatic şi aia nu se poate descrie în cuvinte. S-a uitat la mine cu o calamitate şi cu o ferocitate care pe mine, în momentul acela, m-a paralizat. Îmi aduc aminte când s-a ridicat în două labe, că a început să scoată nişte sunete cu adevărat feroce şi puii erau pe lângă maşină. Vecinii îmi spun că ei au zbierat la urs, au ieşit pe geam, dar nu-mi mai aduc aminte nimic. Eu am ajuns în imobil, în hol şi am început să plâng şi n-am mai putut, m-am trântit pe jos”, a povestit Tatiana Nica pentru brasov.net.

Vecinii din blocul de pe strada Stejerişului au sunat la 112 la ora 21:08 şi au anunţat prezenţa uroaicei şi a celor trei pui. Până să sosească jandarmii, oamenii au reuşit, prin zgomotele făcute, să alunge fiarele, însă nu avea să fie sfârşitul poveştii. Tuturor le-au sunat telefoanele, pe care au primit mesajul de RO Alert, iar când au văzut cum sună acesta, nu le-a venit să creadă!

Oamenii au spus că mesajul pe care l-au primit este o bătaie de joc, în condiţiile în care vecina lor era speriată de moarte, iar ei văzuseră animalele cu numai câteva minute înainte. Una dintre femei a spus că vecina sa a fost atât de speriată, încât a scos un ţipăt foarte puternic, iar ceilalţi oameni nu ştiau dacă sunetul venea de la femeie sau de la vreunul dintre animale.

„Scopul mesajului a fost de a informa cetăţenii judeţului Braşov cu privire la prezenţa ursului pe strada Stejărişului, pentru a evita deplasările în zona unde a fost văzut animalul sălbatic. Dintr-o eroare, persoana din cadrul dispeceratului care a transmis mesajul a adăugat cuvintele <<URSU BAAA>>. Ne cerem scuze pentru eroare, dar avem convingerea că populatia a înţeles conţinutul şi scopul preventiv al mesajului”, a declarat maiorul Ciprian Sfreja, purtătorul de cuvânt al ISU Braşov, care a mai precizat şi că s-a deschis o anchetă internă pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc incidentul.

