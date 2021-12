Revoluţionar braşovean care a fost în stradă în 21 Decembrie 1989: „Acum dacă ar fi Revoluţia, aş face la fel“

Unul dintre cei mai cunoscuţi revoluţionari braşoveni, Gigi Neghină, participant la protestul din 21 Decembrie 1989, cu o zi înainte ca manifestările să ia amploare şi ca dictatorul Nicolae Ceauşescu să fugă din Bucureşti, poate numi doar un motiv pentru care este satisfăcut de felul în care au evoluat lucrurile în cei 32 de ani de la Revoluţie.

„Pot să spun că sunt fericit datorită faptului că trăim într-o libertate aproape deplină, întristat din cauza faptului lipsei de performanţă a clasei politice faţă de aşteptările noastre din Decembrie 1989”, a mărturisit cel care este prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Revoluţia 21 Decembrie 1989 Braşov.

Cu toate acestea, Neghină spune că nu ar ezita să iasă din nou în stradă dacă ar da timpul înapoi. „Dacă acum ar fi 21 Decembrie 1989, aş participa în acelaşi fel la Revoluţie, să dărâmăm un sistem opresiv, dar aş insista pe implementarea Punctului 8 de la Timişoara (cel prin care se cerea interzicerea dreptului ocupării de funcţii publice foştilor membri ai Partidului Comunist şi ai Securităţii - n.r.)”, a precizat revoluţionarul.

Revoluţionarii braşoveni au fost nevoiţi să cureţe de zăpadă cum au putut împrejurul troiţei din faţa Prefecturii, ca să poată depune coroane de flori. Şi din acest motiv, ei s-au declarat nemulţumiţi de implicarea autorităţilor în evenimentele dedicate Revoluţiei din 1989.

„Din an în an, autorităţile tratează mult mai rece aceste evenimente. Noi i-am invitat în fiecare an şi în ziua de 21 decembrie, pentru că este ziua în care noi am declanşat Revoluţia. Suntem o mână de oameni şi unii mai trăim, dar foarte mulţi nu mai sunt, iar în 22 Decembrie a fost o ieşire în masă a celorlalte întreprinderi, la apelul făcut de noi în noaptea de 21 spre 22 Decembrie”, a explicat Neghină.

Revoluţionarul îşi aminteşte ce s-a întâmplat după ce o parte din protestatarii din 21 Decembrie au fugit toată noaptea de Securitate şi Miliţie. Cei mai mulţi au ajuns devreme la muncă, pentru că nu au mai dormit.

„Lucram la Uzina 2. Şi, pentru că m-am dus mai devreme la fabrică, au venit Securitatea şi secretarul de partid să mă ridice. Am sărit gardul, am fugit şi am zis că acesta este momentul pe care noi trebuie să-l exploatăm”, şi-a amintit Gigi Neghină despre cum a început pentru el ziua de 22 Decembrie 1989.

