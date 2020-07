Fiul unui primar, arestat după ce a mutilat un copil de 16 ani pe care-l ţinea în sclavie la o stână. „I-a tăiat un deget şi l-a dat câinilor să-l mănânce”

Caz halucinat într-o comună din judeţul Braşov. Un adolescent de 16 ani ar fi fost sechestrat, bătut şi mutilat de fiul primarului din comuna Crizbav. Potrivit unor informaţii din zona anchetei, copilul lucra cu ziua la o stână a familiei primarului şi a fost pedepsit într-un mod cumplit după ce ar fi încercat să fugă din cauza condiţiilor inumane în care era nevoit să muncească şi să locuiască.

Fiul primarului din Crizbav este suspectat că i-ar fi tăiat un deget adolescentului de 16 ani, iar apoi, chiar sub ochii minorului, i-a dat degetul unui câine să-l mănânce. Deocamdată, autorităţile nu au oferit şi alte detalii despre acest caz cutremurător, ancheta fiind încă în derulare.

Totuşi, conform unor martori, situaţia de la stâna fiului primarului din Crizbav este realmente revoltătoare. Adolescentul mutilat (examinarea medico-legală a arătat că îi lipseşte un deget; încă nu s-a stabilit în ce împrejurări a fost amputat) este orfan şi a ajuns să muncească pe mâncare şi acoperiş deasupra capului, într-o colibă de la stână deşi ar fi trebuit să fie în grija statului.

Încă nu s-a stabilit cum a fost posibil ca instituţiile statului să-l fi omis din evidenţa oficială a minorilor fără familie, însă vecinii familiei primarului spun că adolescentul era pur şi simplu sclavul fiului primarului. Copilul uncea doar pe mâncare, câteva rufe ponosite pe post de haine şi acoperiş deasupra capului.

La un moment dat, minorul a reuşit să fugă de la stână, dar a fost prins de proprietar. „Drept pedeapsă, i-a fost tăiat un deget, iar apoi degetul i-a fost dat unui câine să-l mănânce”, au mărturisit surse din zona anchetei. După alte câteva zile, minorul a reuşit din nou să fugă de la stână şi să anunţe autorităţile.

Principalul suspect, fiul primarului comunei Crizbav, a fost reţinut de anchetatori şi propus pentru arestare. Un judecător de drepturi şi libertăţi al Judecătoriei Braşov a emis mandat de arestare preventivă, pentru 30 de zile, dar inculpatul, nemulţumit, a formulat contestaţie care s-a judecat pe 1 iulie la Tribunalul pentru Minori şi Familie din Braşov. Contestaţia inculpatului a fost respinsă, aşa că acesta a rămas în arest.

Copilul mutilat primeşte în prezent asistenţă de la specialiştii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Braşov. „Băiatul, de 16 ani, se află într-un centru de primire în regim de urgenţă al Direcţiei pentru Asistenţa Copilului Braşov, unde beneficiază de toate serviciile specifice.”, a explicat, pentru brasovtv.com, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Braşov, Lidia Mailat.

Interesant este că şi tatăl inculpatului, primar în comuna Crizbav, are probleme cu legea. În urmă cu un an, procurorii de la Serviciul teritorial Braşov al DNA a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a acestuia pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

Primarul din Crizbav este acuzat că în perioada 2009- 2014, „a depus cu rea-credinţă la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) mai multe documente false în scopul de a obţine în mod injust sume de bani în cadrul schemelor de sprijin direct pe suprafaţă, pentru suprafeţe de păşune pe care nu le-a utilizat potrivit scopului declarat în realitate (anii 2009 şi 2010 – 19,10 ha, în anul 2011 – 15,86 ha, în anii 2012 şi 2013 – 30,62 ha, şi în anul 2014 – 21,05 ha)”.

Prin demersuri sale, el a obţinut pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum de 800.140 lei, sumă cu care APIA s-a constituit parte civilă.

Vă mai recomandăm şi:

Femei agresate sexual într-un parc din Galaţi. Reţinut de poliţişti, agresorul a fost lăsat în libertate de Parchet

Cazul zguduitor al copilei de 13 ani traficate de mătuşa ei. A cerut ajutorul poliţistului: „Marş! Ştiu cine eşti!“