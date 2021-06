Evaluarea Naţională 2021. „Să-nceapă distracţia!“, spun elevii care au încheiat examenul odată cu proba la Matematică

„Să-nceapă distracţia!”, au spus cei mai mulţi dintre absolvenţii clasei a VIII-a, la finalul probei de Matematică a Evaluării Naţionale, după ce au trecut prin primele lor mari emoţii generate de un examen.

„M-am pregătit ceva, am făcut şi meditaţii în jur de două luni. N-am avut emoţii la examen. Îmi doresc să ajung la Ştiinţele Naturii, dar deocamdată mă relaxez”, a spus unul dintre elevi.

„Mi s-a părut destul de uşor examenul şi cred că iau cel puţin 8,50. Am avut ceva emoţii la început, dar mi-au trecut şi, pe durata examenului nu am mai avut deloc”, spune un alt absolvent.

„La geometrie cred că am făcut mai multe decât la algebră. Îmi transpiraseră mâinile de moţie, am încercat să mă liniştesc şi am făcut ce am putut”, a spus o fată.

Ca la fiecare examen, copiii au fost susţinuţi de la poarta şcolii de către cei dragi.





O bunică a străbătut jumătate din ţară să îi fie alături nepotului în aceste momente extrem de importante pentru viitorul lui. „Eu sunt bunica de la Constanţa şi ei stau aici, la Braşov, dar am venit ca să-l susţin. Pentru că i-am zis că acum e începutul, iar dup-aia o să vadă el ce-o să facă. Dar a fost un an greu, pentru că e greu să înceţe copilul când el e acasă şi îl vede pe profesor pe calculator. Chiar îi spuneam şi fiicei mele că e foarte greu să reziste un copil să stea 8 ore între patru pereţi”, a spus bunica venită de la malul mării.

Potrivit Inspectoratului Şcolar Judeţean, nu s-au înregistrat evenimente la examenul la care au fost prezenţi 3.610 elevi.

„Candidaţii care au studiat în limbile minorităţilor naţionale au primit două broşuri cu subiecte, una în limba maternă şi una în limba română, rezolvarea fiind redactată pe cea în limba maternă. Subiectele au avut un nivel mediu de dificultate, respectând programa adaptată pentru acest an şcolar.





Primele rezultate vor fi comunicate în data de 29 iunie, până la ora 14.00. Contestaţiile vor putea fi depuse în data de 29 iunie, în intervalul orar 16.00 – 19.00 şi în data de 30 iunie, în intervalul orar 8.00 – 12.00. Acestea vor fi soluţionate în perioada 30 iunie – 4 iulie. Rezultatele finale vor fi anunţate duminică, 4 iulie”, a precizat purtătorul de cuvânt al IŞJ Braşov, Valentin Bucur.

Cei mai mulţi dintre elevii braşoveni au încheiat Evaluarea Naţională cu această probă. Cei care au învăţat în limba maghiară sau germană vor trebui să mai meargă şi vineri la şcoală, pentru proba la Limba şi literatura maternă.

