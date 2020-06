Două surori din Braşov, de 12 şi 15 ani, dispărute de la acasă. Poliţiştii nu exclud varianta unei răpiri

Poliţişti din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Braşov caută două adolescente, în vârstă de 15, respectiv 12 ani, din municipiul Braşov.



Potrivit Poliţiei Judeţene Braşov, oamenii legii au fost sesizaţi, joi, în jurul orei 10.00, de către mama fetelor, care a declarat că fiicele sale au plecat de acasă miercuri, în jurul orei 22.00, şi nu au mai revenit.

Fata de 15 are are o înălţime de 1,65 metri, greutate 56 de kilograme, păr roşcat, ochi căprui, constituţie corpolentă, fără semne particulare. La momentul plecării, aceasta purta pantaloni de culoare neagră şi are la ea telefonul mobil şi carnetul de elev.

Sora ei, în vârstă de 12 ani, are o înălţime de 1,53 m, greutate 45 de kg, păr şaten, ochi căprui, constituţie slabă, fără semne particulare. La momentul plecării aceasta purta blugi de culoare neagră, bluză de culoare portocalie cu mânecă lungă, tenişi sport de culoare gri, şi ea având telefonul mobil şi carnetul de elev.

Ambele fete au telefoanele închise, lucru care induce ideea că ar fi putut fi răpite.

Persoanele care pot oferi informaţii despre cele două fete sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie sau să apeleze numărul unic de urgenţă 112.