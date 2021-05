Ţinută în captivitate timp de 38 de ani, o ursoaică este liberă pentru prima dată, la o vârstă la care ajung puţini urşi

Sanctuarul Libearty din Zărneşti are, de ieri, trei noi locatari. O ursoaică de 38 de ani şi doi pui de un an şi jumătate au fost aduşi la Zărneşti miercuri seara, de la Grădina Zoologică din Rădăuţi.

„Spaţiul este mic, avem doar două hectare, parcul zoo se întinde pe 2,2 hectare, mai exact. Avem mai multe păsări, avem trei lei, doi tigri. Omnivore am avut şapte, acum am rămas cu doi adulţi şi doi pui, odată cu plecarea femelei de urs şi a celor doi pui. Eu le-am pus nume tuturor animalelor de când am venit aici, dar ursoaica era în parc cu mult înainte de venirea mea, colegii spuneau că era de 24 de ani. Pentru că nu avea nume, eu îi spuneam Fetiţa”, a spus Ana Angelica Olenici, responsabil Parcul Zoo Rădăuţi.

Reprezentanţii Asociaţiei Milioane de Prieteni spun că au dus cei trei urşi la Braşov, au sterilizat un mascul şi au mutat o ursoaică cu doi pui într-un ţarc în care să stea doar cei trei, ca să fie feriţi de celelalte animale. Toţi ceilalţi urşi vor rămâne la Grădina Zoologică din Rădăuţi.





Vicepreşedintele asociaţiei, Paula Ciotloş, spune că urşii sunt preluaţi de la Rădăuţi pentru că nu au spaţiu suficient, la solicitarea responsabilului parcului.

„Noi am preluat de aici, de la Rădăuţi, doi juniori – doi pui de un an şi jumătate – şi o bătrânică de 38 de ani, care niciodată în viaţa ei nu a călcat pe iarbă, nu a cunoscut ce înseamnă căţăratul în copaci sau bălăceala într-o piscină şi nici prezenţa altor urşi”, a spus Paula Ciotloş, vicepreşedinte Asociaţia Milioane de Prieteni.

Pentru că ursoaica a avut un spaţiu foarte mic până la această vârstă înaintată, ea va avea un spaţiu limitat chiar şi la Zărneşti, deoarece ar putea fi periculos pentru ea să fie lăsată la fel de liberă precum ceilalţi urşi. Spaţiul de la Libearty va fi, însă, mult mai mare decât cel de la Rădăuţi. Masculul care a fost deja sterilizat miercuri dimineaţa are 15 ani, în timp ce femela care va rămâne la Rădăuţi are 17 ani.

Foarte rar se întâmplă ca un urs să trăiască mai mult de 35 de ani, chiar dacă şi la Sanctuarul Libearty a existat un caz în care un mascul a ajuns la 42 de ani. Ursoaica de 38 de ani este prea bătrână să se mai poată adapta la condiţiile libertăţii aproape depline de care se bucură ceilalţi urşi de la Zărneşti, astfel că ea va trăi într-un ţarc ceva mai mic, însă incomparabil cu spaţiul de la Rădăuţi.

