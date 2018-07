Mărturia scriitoarei care a fost agresată în incidentul „ambulanţa neagră“. „L-am întrebat cum îşi permite să mă filmeze în timp ce mă schimb de haine“

Incidentul petrecut în noaptea de miercuri spre joi în zona Gării de Nord din Bucureşti, unde o scriitoare din Brăila, Doina Popescu (49 ani), a fost agreată şi a fost la un pas să fie linşată de un grup de romi, a stârnit vâlvă pe internet.

După ce un număr foarte mare de oameni au înjurat-o şi au jignit-o pe Doina Popescu, tonul comentariilor s-a ponderat uşor-uşor, basculând către o altă zonă de dezbatere.



Vă reamintim că în noaptea de 4 spre 5 iulie 2018, Doina Popescu a fost asaltată de un grup numeros de oameni, cei mai mulţi de etnie romă (după câte spune aceasta), care i-au reproşat violent că ar fi un asasin feroce din mafia traficului de organe umane, iar microbuzul cu care scriitoarea călătorea (o ambulanţă casată şi reciclată drept rulotă pentru comerţ cu cărţi) a fost prezentat în mai multe filmări pe internet ca fiind celebra „ambulanţă neagră” folosită pentru răpirea copiilor.

Scriitoarea a fost agresată, iar intervenţia poliţiei (sesizată chiar de către aceasta) a provovat un adevărat carambol, oamenii (instigaţi de o serie de televiziuni aflate la vânătoare de scandal) adunându-se ulterior şi în faţa sediului Poliţiei, pentru a protesta faţă de o ipotetică „muşamalizare a cazului”.

În cele din urmă, mulţimea a acceptat să plece spre casă, însă cei mai mulţi au rămas convinşi că tocmai au ratat şansa să linşeze „un traficat de organe”, dovadă şi comentarile de pe paginile de Facebook ale scriitoarei.

Scriitoarea Doina Popescu-Brăila şi „Ambulanţa” ei FOTO Colecţia personală

Nici măcar precizările fără echivoc făcute de Poliţie (inclusiv pe Facebook, reţeaua de socializare prin care s-a propagat isteria ) nu au reuşit să-i convingă pe unii dintre cei care, preţ de o noapte şi-un pic, s-au considerat un fel de justiţiari ad-hoc. De altfel şi în cursul zilei de azi scriitoarea a continuat să primească injurii de la persoane care consideră că Poliţia ascunde adevărul.

În ceea ce o priveşte, scriitoarea Doina Popescu consideră că este o victimă a degradării morale şi intelectuale a poporului român. Ea a povestit că este promotoarea unui proiect cultural intitulat „Ambulanţa pentru Literatură” (proiect cunoscut de foarte mulţi oameni iubitori de carte) şi că de trei luni de zile este pe drumuri pentru a-şi promova cărţile prin ţară. „Eu dorm în ambulanţă, probabil aţi aflat de turneele mele, dar oamenii ăştia (N.R.: cei care au gresat-o) nu au nicio treabă cu aşa ceva”, ne-a spus Doina Popescu.

Ea a explicat şi de ce maşina implicată în incident este altfel decât cea cu care îşi obişnuise cititorii. „Mi-am cumpărat recent o maşină mai mare, ca să am mai mult spaţiu în interior, e o maşină mai cochetă, mai drăguţă faţă de cea veche. Nu scrie nimic pe ea deocamdată. Şi această maşină urmează să fie inscripţionată, nu pot să mă duc cu ea inscripţionată la RAR. Sunt în faza de înmatriculare”, a mai spus scriitoarea.

Scriitoarea Doina Popescu-Brăila la târgul de carte de la Galaţi FOTO Colecţia personală

Despre izbucnirea scandalului Doina Popescu a explicat că era singură în maşină şi se schimba de haine, când a observat că un cetăţean de etnie romă o filma insistent prin parbriz

„L-am întrebat cum de-şi permite să mă filmeze în timp ce mă schimb de haine, şi atunci el a întors-o: «furi copii, eşti în ambulanţa neagră!». «Nu vezi, mă, că e albă cu dungi portocalii? Nu sunt ambulanţa neagră!», i-am răspuns eu. Pe urmă m-a întrebat dacă sunt doctoriţă, iar eu i-am răspuns că sunt scriitoare. Am crezut că dacă se uită pe Facebook, se convinge şi îşi vede de treabă. Ori el şi-a chemat ajutoare. Totul a fost pentru a obţine like-uri pe Facebook, cel puţin aşa mi-au spus poliţiştii”, a mai adăugat Doina Popescu.

Scriitoarea a acuzat şi televiziunile de scandal, care au amplificat isteria. „Televiziunile, care au spus numai prostii la început, pentru că dacă mi-ar fi băgat în seamă turneul, probabil aceşti romi ar fi aflat şi ei din presă că există ambulanţă pentru literatură şi s-ar fi calmat. Din 2009 până acum, am fost la Gaudeamus în fiecare an. Am fost la 68 de târguri naţionale de carte, am 13 titluri publicate. Vin televiziunile la Gaudeamus, dar nu sunt interesate de scriitori. Sunt interesate de nişte nume mari, de nişte branduri, de marile edituri”, a mai spus scriitoarea.

La târgul de carte de la Brăila, cu arhiepiscopul Dunării de Jos FOTO Colecţia personală

Doina Popescu şi-a arătat nemulţumirea că societatea a luat-o într-o direcţie greu de acceptat. „Asta e lumea. Minoritatea ajunge majoritate prin incultură, prin ticăloşie, iar oamenii buni stau deoparte. Oamenii nu se obosesc să distribuie munca de lămurire pentru a apropia copiii de citit, dar când este vorba de scandal, pe puţin sute de share-uri şi-au dat aseară indivizii. Despre asta discutăm...”, a mai spus aceasta.

Reacţia Poliţiei Române

Poliţia Română a postat inclusiv un comunicat pe Facebook pentru a clarifica situaţia. Iată postarea, integral.



„Nu e neagră, e albă şi nu fură copii, aduce cultura în comunitate…este o simplă ambulanţă casată, folosită într-un proiect cultural.

MIT: O ambulanţă neagră se plimbă prin oraş şi răpeşte copii pentru a le lua organele.

ADEVĂR: În România nu au fost înregistrate astfel de cazuri.

Emoţia şi raţiunea ne ghidează comportamentul, iar o decizie emoţională este bine să fie trecută prin filtrul raţiunii, chiar şi ,,la cald”.

Dacă ai văzut ceva care ţi se pare suspect, sună la numărul 112, venim imediat şi clarificăm situaţia. Ne poţi sprijini prin furnizarea cât mai multor informaţii care vor fi transmise în timp real, din dispecerat, colegilor care vin la sesizarea pe care ai făcut-o.

Te rugăm să nu distribui pe reţelele de socializare mesaje false. Acestea nu fac altceva decât să creeze o stare de panică nejustificată pentru orice părinte care îşi doreşte tot ce-i mai bun pentru copilul său”.

Vă reamintim că mitul „ambulanţei negre” folosite de traficanţii de organe umane este vechi de peste cinci decenii, însă niciun astfel de caz nu a fost confirmat oficial.

Cine este Doina Popescu

Doina Popescu-Brăila (după pseudonimul literar prin care a adăugat la numele din buletin numele oraşului natal) are 49 de ani şi este la bază profesoară de matematică. După Revoluţie s-a apucat de presă, colaborând cu mai multe ziare din Galaţi Brăila, după care a decis să se ocupe de publicitate, fiind „părintele” primului ziar exclusiv de anunţuri din Brăila (se numea „Torent”).

A scris primul roman la vârsta de 17 ani, în vremea liceului) şi are în prezent 13 cărţi publicate. Este propriul editor, propriul difuzor, iar programul „Ambulanţa pentru Literatură” l-a lansat în 2016, cu scopul de a-şi duce cărţile în toate târgurile de profil din ţară. De altfel, parcurge anual mii de kilometri şi se află pe drumuri 6-7 luni, aşa că microbuzul i-a devenit nu doar librărie, ci şi a doua casă.

Spune că incidentul recent nu o va determina să renunţe, ci că a ambiţionat-o să-şi continue proiectul cultural. În prezent, ea îşi promovează ultimul roman: „Copilul Dunării”.

