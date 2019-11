Tânărul crescut în sărăcie lucie convertit într-un „Superman“ al nevoiaşilor. Cum îi hrăneşte şi le construieşte case

Daniel Câşlariu este un tânăr de 28 de ani din judeţul Botoşani. Este un botoşănean simplu de la ţară şi trăieşte în comuna Truşeşti. A avut o copilărie înfiorătoare marcată de necazuri şi sărăcie. Cu toate acestea, într-un singur an a ajuns un adevărat binefăcător pentru zeci de familii din satele sărace ale judeţului. A hrănit şi îmbrăcat familiile cu mulţi copii, ba chiar a ridicat în ultimul an şi două case. A constituit un grup civic unde a atras oameni simpli dispuşi să ajute financiar sau cu bunuri pe oamenii săraci de la ţară.

14 familii salvate de la foamete în numai două luni

Numai în ultimele două luni, Daniel Câşlaru din Truşeşti a reuşit să scape de foamete şi mizerie 14 familii sărace din satele judeţului Botoşani. Oamenii au primit mâncare, haine şi tot ajutorul pentru a supravieţui. Ajutorul a devenit constant iar oamenii primesc mereu mâncare şi cele necesare vieţii de zi cu zi. ”Sunt familii sărace cu mulţi copii. Acei micuţi nu au nicio vină că s-au născut într-o familie săracă iar realitatea este aşa de dură pentru ei. Au nevoie de o şansă tocmai pentru a putea să-şi depăşească condiţia. Merg mereu şi verific la faţa locului situaţia acestor oameni”, spune Daniel Câşlariu.

Propriu-zis botoşăneanul a dat şi din buzunarul propriu dar s-a bazat foarte mult pe donaţiile oamenilor cu suflet mare. Propriu-zis, odată ce dădea de o familie cu mulţi copii şi foarte săracă, Daniel Câşlariu făcea poze, prezenta situaţia pe reţelele sociale şi aştepta. ”Imediat ce postam apăreau şi oamenii binevoitori. Sunt şi din Botoşani dar şi botoşăneni plecaţi în străinătate. Asta am şi vrut, atitudine civică. Este foarte importantă această atitudine astăzi. Statul ar fi trebuit să-i ajute pe aceşti oameni. Dar dacă acesta nu se implică, ne implicăm noi, cetăţenii obişnuiţi. După ce se strâng donaţiile le duc la familii, apoi pun din nou poze cu lucrurile primite”, spune Daniel Câşlariu.



Daniel Câşlaru în faţa casei reabilitate din Gorbăneşti FOTO Cosmin Zamfirache

De altfel pentru a ajuta cât mai mulţi oameni, botoşăneanul a creat şi un grup civic, adunând pe toţi sătenii simpli care vor să-i ajute pe cei năpăstuiţi. Atunci când este nevoie grupul civic dă o mână de ajutor. Fie donează, fie ajută cu braţele, fie caută soluţii. ”Împreună, oamenii pot muta munţii din loc. Eu aşa cred. Trebuie doar bunătate”, spune Daniel Câşlariu. Majoritatea familiilor ajutate au cel puţin 3-4 copii iar capul familiei, în special, munceşte cu ziua pentru a-şi întreţine familia. De altfel ideea de a-i ajuta pe ceilalţi a venit de la propunere aparent banală. ”O prietenă m-a întrebat dacă nu cunosc o familie de oameni nevoiaşi. Avea să le ofere de la copilul ei haine care i-au rămas mici, jucării şi alte lucruri. Cum sunt mulţi oameni săraci la ţară am găsit imediat o familie. Am văzut bucuria lor. Am făcut poze şi le-am pus pe pagina mea. Imediat zeci de oameni s-au oferit să-i ajute. Atunci mi-am dat seama că pot să fac ceva cu adevărat util pentru aceşti oameni”, spune Daniel Câşlariu.

Două case construite pentru oamenii săraci

Tot cu ajutorul oamenilor grupaţi în jurul grupului civic, Daniel Câşlariu a reuşit să construiască şi două case pentru familii nevoiaşe. Este vorba despre casa unei familii din Gorbăneşti, cu şase copii. Tatăl lucrează de dimineaţa până seara ca fântânar sau oriunde este nevoie de forţă de muncă. Mama stă cu cei mici. Casa în care trăiesc şi-au ridicat-o singuri, pe pământul lăsat moştenire de un bunic. Este o casă din nuiele şi lut. Atât şi-au permis. Vântul intra prin găurile apărute în pereţi iar ploaia intra prin acoperişul crăpat. Copiii erau mai tot timpul răciţi. Aşa i-a găsit Daniel Câşlariu. ”Am auzit de această familie şi am venit să văd cu ochii mei. Era dezastru. Intra vântul prin casă, era frig.”, spune botoşăneanul.

A început imediat să caute oameni dispuşi să ajute. În numai câteva zile a făcut rost de materiale de construcţii şi a început să le repare oamenilor locuinţa. ”Am adus nisip, pietriş, scânduri, tot ce trebuia. În numai 16 zile am reuşit să reparăm casa, mai ales acoperişul. Apoi am făcut izolaţia, uşile, parchetul”, spune tânărul. ”Pentru noi este dar de la Dumnezeu. Bărbatul meu pleacă uneori la 4 dimineaţa şi ajunge la 12 noaptea de la muncă. Aduce săracul câte poate.”, spune mama copiilor. În alt sat, în Ionăşeni, comuna Truşeşti, Daniel Câşlaru şi oamenii implicaţi în grupul civic au reuşit să construiască de la zero o casă pentru o familie cu cinci copii, toţi premianţi la şcoală. ”Tot în 16 zile am ridicat casa de la zero. Acum suntem la finisajele interioare. Aveau nevoie de o toaletă în curte, de apă. Noi am reuşit să-i ajutăm. Asta-i cea mai mare bucurie pentru mine”, spune Câşlariu.

5000 de zâmbete

Totodată, cel mai ambiţios proiect al lui Daniel Câşlariu va fi derulat la începutul lunii decembrie. Acesta vrea să ofere cu ajutorul donatorilor peste 5000 de pachete, copiilor săraci din şcolile de la ţară. Pachetele vor conţine dulciuri şi mâncare. ”Voi alege şcolile din cele mai sărace comunităţi. Acei copii sigur se vor bucura de ele.”, spune Câşlaru. Pentru aceste pachete urmează să fie strânşi 57.000 de lei, acestea urmând să fie împărţite copiilor până pe 6 decembrie.

Un tânăr greu încercat de viaţă

Daniel Câşlariu înţelege cel mai bine sărăcia. Asta îl şi determină de multe ori să renunţe la timpul liber, la bani pentru a-i ajuta pe oamenii săraci. A fost ca ei. Într-o situaţie la fel de disperată. A rămas orfan de tată, de mic. Apoi a rămas fără casă, împreună cu fraţii săi şi o mamă fără serviciu. ”Am avut o copilărie foarte grea. Mi-a murit tatăl, era pompier. Apoi a luat foc casa. Eram înăuntru cu un frate. Am sărit prin geam ca să nu ard de viu. Mama şi-a pierdut serviciul. Imaginaţi-vă o femeie văduvă, fără serviciu şi fără casă, cu copii.”, spune botoşăneanul.

Mama lui Daniel a plecat în Italia, zece ani, pentru a-şi întreţine copiii. Daniel a făcut şcoala, a reuşit să termine şcoala şi să i-a Bacalaureatul, în ciuda problemelor şi a lipsei părinţilor. ”Am păcălit-o să se întoarcă pentru absolvirea mea. Odată ce a ajuns i-am rupt paşaportul şi buletinul. Să nu mai plece niciodată să muncească în străinătate. Am plecat eu”, spune Daniel Câşlariu. Botoşăneanul a plecat la muncă în Anglia şi s-a întors de curând acasă după ani de muncă grea.

