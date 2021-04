Spital ultramodern cu lacătul pe uşă din cauza indolenţei crase a autorităţilor

În judeţul Botoşani sunt opt localităţi cu rata de infectare cu SARS-COV 2 de peste 3 la mie. Dintre acestea, două depăşesc cu mult 5 la mie, iar comuna Nicşeni aproape a atins pragul de 8 la mie. Şi în municipiul Botoşani rata de infectare a crescut în ultimele 24 de ore, ajungând la 3.83. În aceste condiţii, locurile din spitale pentru pacienţii COVID-19 aproape s-au epuizat. Pe secţia de Terapie Intensivă nu mai există niciun loc liber, iar medicii spun că este o situaţie cu adevărat disperată. Prefectura a ajuns să caute locuri libere până şi în cele mai puţin adecvate spitale intrând în conflict cu cei din conducerea Spitalului Judeţean. În tot acest haos şi în plină criză sanitară, în municipiul Botoşani, un spital ultramodern cu peste 80 de locuri şi toate dotările necesare zace închis la aproape jumătate de an de la finalizarea lucrărilor. Şi asta fiindcă în ultimii trei ani, Primăria Botoşani nu a fost în stare să tragă utilităţile necesare recepţionării unităţii sanitare.

Staţii şi măşti de oxigen la fiecare pat

Spitalul de Îngrijiri şi Paliţie este singurul spital construit de la zero, în Botoşani, din 1990 până în prezent. Are o capacitate de 84 de paturi împărţite în 20 de saloane, cu instalaţii moderne, inclusiv cu staţii şi măşti de oxigen la fiecare pat, plus alte dotări de top. Lucrările au început acum aproximativ trei ani şi au fost finalizate, spun constructorii, încă din luna octombrie a anului trecut. Spitalul a costat peste 15 milioane de lei şi a fost finanţat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii.

Primăria Botoşani avea o singură obligaţie. Aceea de a realiza branşamentele la apă, canalizare, agent termic şi curent a unităţii spitaliceşti. Deşi spitalul este finalizat de aproape jumătate de an, încă stă cu lacătul pe uşă. De vină ar fi Primăria Botoşani care nici până astăzi, după ce a avut mai bine de doi ani la dispoziţie, nu a reuşit să realizeze investiţia în aducţiunile cu utilităţi. Constructorul spune că a înştiinţat în repetate rânduri Primăria Botoşani, dar nu a primit niciun răspuns. „Dacă astăzi vine Primăria şi îl ia, trebuie doar două-trei zile să facem legăturile la curent electric, pe racord definitiv, la apă, căldură şi canalizare. Am făcut cel puţin 100 de adrese la Primărie, dar am depus şi o ofertă pentru canalizare, curent electric şi apă. Cam de şase luni spitalul stă aşa şi aşteaptă. L-am invitat pe domnul primar în repetate rânduri să vină să vadă spitalul. Dar nu a venit. Şi acum, de când este finalizat spitalul, suntem pe organizarea de şantier, pe care o suportăm din banii noştri”, a precizat Radu Mihalache, unul dintre reprezentanţii firmei de construcţii.

Fără utilităţi spitalul nu poate fi recepţionat

Reprezentanţii Prefecturii Botoşani spun că cei de la Compania Naţională de Investiţii şi-au exprimat încă de anul trecut intenţia de a preda spitalul către Primăria Botoşani, fiind cunoscută criza locurilor în spitale pentru pacienţii COVID-19 cu nevoie de oxigen. Recepţia nu poate fi însă făcută fără branşarea la utilităţi. „CNI şi-a arătat disponibilitatea chiar atunci ( n.red. sfârşitul anului 2020) pentru predarea amplasamentului şi pentru realizarea procesului-verbal de recepţie. Dar cu condiţia ca să existe racordul la utilităţi carei conform hotărârii Consiliului Local, ar fi trebuit să fie asigurate de Primăria Botoşani”, spune prefectul Dan Nechifor.

De cealaltă parte, primarul Botoşaniului, Cosmin Andrei, spune că abia acum se fac licitaţiile pentru asigurarea utilităţilor şi se apără spunând că este nou în funcţie. „Branşamentul electric este finalizat, iar licitaţia este în curs pentru alimentarea cu apă, canalizare şi energie termică. În mod normal, branşamentele acestea ar fi trebuit pornite încă din mandatul trecut, realizate, astfel încât lucrările să fie sincronizate. Dar, din păcate, lucrurile au trenat şi au întârziat destul de mult. Am preluat acest mandat de aproximativ şase luni şi urgentez lucrările”, spune primarul Cosmin Andrei.

„Noi îi evaluăm, dar nu ştim unde să-i punem”

În tot acest timp, autorităţile sanitare din Botoşani caută soluţii fiindcă nu mai au locuri în spitale pentru bolnavii de COVID-19, iar Unitatea de Primire a Urgenţelor este supraglomerată. „Noi îi evaluăm, dar nu ştim unde să-i punem. Îi trimitem la Pneumo, este plin. Îi trimitem la Recuperare, şi acolo este plin, ajungem şi la Infecţioase şi acolo găsim plin”, mărturiseşte şefa UPU, Ramona Guraliuc.

Vă recomandăm să mai citiţi: