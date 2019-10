”Les filmes de Cannes a Botoşani”, aduce în nordul României filmele premiate la Festivalul de la Cannes 2019

Ieri la Cinema Unirea, din municipiul Botoşani, a debutat un nou festival de film. Sub titulatura ”Les filmes de Cannes a Botosani”, acest festival îşi propune să aducă în faţa cinefililor din nordul Moldovei, peliculele premiate la festivalul de la Cannes de-a lungul timpului.

Trei zile de festival la Botoşani

Festivalul a debutat, duminică de la ora 17.30 cu filmul ”Dolor y Gloria”, peliculă care a câştigat premiul pentru cea mai bună interpretare masculină la Festivalul de la Cannes. Prima zi de festival a continuat cu producţia ”La Gomera” în regia lui Corneliu Porumboiu şi inclusă în concurs anul acesta. La deschiderea festivalului a participat şi Vlad Ivanov, actorul principal în filmul ”La Gomera” dar şi actorul Adrian Titieni. La eveniment a fost prezentă şi criticul de film Irina-Margareta Nistor.





Festivalul va continua pe durata a încă două zile, luni şi marţi. Astăzi, de la ora 16.00 va fi reluată proiecţia filmelor cu ”Cannes le festival libre” a lui Frédéric Chaudier şi Frédéric Zamochnikoff. De la ora 18.00 va rula filmul ”Little Joe” în regia Jessicăi Hausner, film distins cu premiul pentru interpretare feminină la ediţia din acest an a Festivalului de la Cannes. A doua zi de festival se va încheia cu ”Maria Regina României”, de la ora 20.00, un film regizat de Alexis Sweet Cahill. În ultima zi de festival,marţi, vor fi prezentate filmele ”Portrait de la jeune fille en feu” de la ora 16.00, în regia lui Celine Sciamma, ”Matthias et Maxime” de la ora ora 18.30 în regia lui Xavier Dolan iar de la ora 20.45 pelicula ”Parasite” de Bong Joon Hoo, film distins cu Palme D or la Cannes 2019.

