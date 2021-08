Apă contaminată în cinci comune. Oamenii continuă să folosească fântânile.„Până acum n-am păţit nimic”

De multe ori pânza freatică ce alimentează aceste fântâni este contaminată, mai ales după perioada inundaţiilor de vară, cu bacterii sau diferiţi compuşi chimici în exces, dăunători sănătăţii. În acest an, Direcţia de Sănătate Publică a făcut analize la sursele de apă din sate şi a ajuns la o concluzie îngrijorătoare. Cinci comune nu au apă potabilă, aceasta fiind infestată cu bacterii coliforme, nitriţi şi amoniu.

„Am cerut sistarea apei”

Analizele au fost făcute de Direcţia de Sănătate Publică la solicitarea primăriilor din judeţ, mai ales în condiţiile în care o parte dintre acestea alimentează şi şcolile cu apa trasă din puţurile săpate în comune. Şefii de la DSP Botoşani spun că, în urma determinărilor, s-a ajuns la concluzia că în cinci comune apa nu este potabilă. În aceste condiţii, reprezentanţii instituţiei au cerut primarilor să sisteze total furnizarea apei. „Noi am făcut mai multe teste pe baza solicitărilor primăriilor. La nivelul anului 2021, avem cinci localităţi cu neconformităţi privind calitatea apei potabile: Şendriceni, Păltiniş, Prăjeni, Suliţa, George Enescu. Noi am luat legătura cu primăriile şi le-am adus la cunoştinţă că aceste probe de apă nu sunt conforme şi am cerut sistarea apei”, spune Monica Adăscăliţei. Problemele sunt destul de serioase, spun şefii DSP, mai ales că în apă se află bacterii şi compuşi chimici periculoşi pentru sănătatea omului. „În apă a fost evidenţiată prezenţa nitriţilor, a clorului rezidual, a bacteriilor coliforme, a amoniului. Tot ce nu este normal să fie prezent în apă. Este a treia oară când luăm probe în aceste comune şi se menţin aceste neconformităţi”, adaugă directorul DSP.

„Până acum nu am păţit nimic”

În comunele unde apa este contaminată, autorităţile locale spun că au anunţat oamenii despre pericol. „I-am informat că în fântânile publice apa nu este potabilă”, spune George Popescu, primarul din Suliţa. Cu toate acestea, în multe sate oamenii continuă să folosească apa din fântânile publice. În plus şi cele private, aflate în curţi, este posibil să fie infestate, mai ales că sunt alimentate din aceleaşi izvoare. În comuna Păltiniş, de exemplu, puţini săteni au făcut analize apei din fântâni. Iar cei care le-au făcut au aflat că apa nu este potabilă. Ceilalţi spun că preferă să nu ştie. „Nu am făcut analize, dar până acum nu am păţit nimic. Sunt care au dus la laborator şi a ieşit la mai multe fântâni că apa nu este bună. Dacă nu am păţit nimic până acum, poate nici de acum încolo nu o să păţim”, mărturiseşte Dorina Roşu, din Păltiniş. Alţi săteni spun că oricum nu au de ales, fiindcă nu au de unde lua apă. „De unde să iau apă? Cu 800 de lei nu pot să-mi cumpăr de la magazin”, spune Angelica Smochină.

Mai grav este faptul că din aceste surse de apă, în unele localităţi sunt alimentate şi şcolile. La Păltiniş şi Suliţa, edilii spun că au deja proiecte cu aducţiuni de apă potabilă, în sistem centralizat, dar speră să le fie preluate de un operator de apă şi canal.

Vă recomandăm să mai citiţi: