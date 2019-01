ANALIZĂ România, prima în topul mortalităţii infantile. Explicaţia medicilor: de ce ne mor copiii

Statisticile Asociaţiei „Salvaţi Copii“ arată că judeţul Botoşani se află pe primul loc în topul privind mortalitatea infantilă în ţara noastră (n.r. – copii care mor până la vârsta de un an), cu o rată de 12,9 la mia de copii născuţi vii. De altfel, România se află pe primul loc, conform statisticilor Uniunii Europene, la mortalitate infantilă în rândul ţărilor membre. „Datele au fost culese pe anul 2017 şi într-adevăr este o realitate cruntă. Statistica a fost făcută la iniţiativa «Salvaţii Copii»“, spune Greta Cojocaru, reprezentant la Botoşani al „Salvaţi Copii“.

Medicii neonatologi de la Maternitatea Botoşani cunosc aceste cifre şi se declară îngrijoraţi. Şeful secţiei de Neonatologie de la Maternitatea Botoşani, medicul Carmen Zaboloteanu, spune că principalele cauze ale mortalităţii infantile în judeţul Botoşani sunt lipsa de educaţie a populaţiei din mediul rural şi sărăcia.

În anul 2018 la Botoşani numai în Maternitate au murit, la scurt timp după naştere, opt copii. Până la vârsta de un an au mai fost alte peste 20 de cazuri. „Sărăcia are o contribuţie majoră în cazul mortalităţii infantile. Majoritatea cazurilor sunt din mediul rural, oameni săraci. Am întâlnit familii care se plâng că efectiv nu au avut bani de autobuz să ajungă la medic. Ce să mai vorbim atunci de investigaţii suplimentare, în cazuri deosebite făcute la clinicile universitare“, spune Carmen Zaboloteanu. Totodată în aceste familii sărace din mediul rural, igiena este de multe ori precară, la fel şi alimentaţia mamelor în sarcină. De multe ori sărăcia vine la pachet cu consumul de alcool sau fumatul în sarcină.

Medicul Carmen Zaboloteanu FOTO Cosmin Zamfirache Lipsa de educaţie este un al doilea factor care contribuie masiv la creşterea mortalităţii infantile. Multe femeie din judeţul Botoşani, din mediul rural, nu merg pe toată durata sarcinii la niciun consult de specialitate. Duc sarcina la capăt fără consult, ajungând la medic doar în momentul naşterii. „Lipsa de educaţie este un factor important. Sunt multe sarcini neurmărite. Una din cinci femei ajunge la medicul de familie în timpul sarcinii, iar mult mai puţine ajung la medicul specialist. Sunt persoane care în momentul când nasc sunt investigate prima oară“, spune medicul neonatolog.Medicul Carmen Zaboloteanu FOTO Cosmin Zamfirache

Medicii adaugă că multe femei din judeţ nu ştiu că trebuie să meargă la consult de specialitate, în timp ce altele ingnoră pe principiul „şi mama a născut la fel“. Consultul de specialitate, spune specialistul în neonatologie, ar preveni complicaţii grave sau chiar moartea copilului. „Am putea acţiona pe două sau trei cauze şi am putea interveni la timp. Am avut un caz concret, un copil cu hernia diafragmatică. Ne-a luat cel puţin câteva ore să ajungem la acest diagnostic, care s-ar fi pus uşor prenatal. Şi protocolul spune clar în acest caz: copilul este intubat şi trimis de urgenţă la o clinică de specialitate. S-a pierdut acest timp preţios până am reuşit să ne dăm seama, au apărut complicaţiile. Dacă exemplu dacă vorbim de o asfixie la naştere, calitatea vieţii poate fi foarte mult influenţată. Dacă am putea preveni măcar un aspect, am putea îmbunătăţi şi calitatea vieţii pe termen lung, evident prin controalele de specialitate“, spune Zaboloteanu.

Copii morţi din neglijenţă

Mulţi copii mor cu zile în primii doi ani de viaţă din cauza neglijenţei părinţilor. Se îmbolnăvesc şi sunt aduşi târziu la medic sau efectiv le este neglijată igiena. Printre cauzele principale după perioada neonatală sunt infecţiile de tract respirator şi boala diareică. Mamele minore contibuie involuntar la creşterea ratei mortalităţii infantile. „Vorbim de multe decese în perioada asta la copii din mame minore. Mame care nu reuşesc să-şi dea seama de gravitate situaţiei, atunci când copilul lor se îmbolnăveşte. Ele la rândul lor sunt nişte copii şi nu realizează că trebuie să meargă rapid cu bebeluşul la medic“, spune Carmen Zaboloteanu.

Numai la sfârşitul anului 2018 au avut loc patru cazuri revoltătoare de copii până în vârsta de un an morţi din cauza neglineţei. Într-unul dintre cazuri, o mamă de 19 ani din mediul rural a ajuns la spital cu un copil care slăbise două kilograme în doar trei săptămâni. Femeia a ajuns la spital când nu s-a mai putut face nimic pentru micuţ. Un alt caz asemănător a fost depistat tot în luna decembrie a anului 2018. Un bebeluş de numai câteva luni a murit după o complicaţie respiratorie. Copilul părea murdar şi neîngrijit, dar şi slăbise considerabil.

