Partidul care a decis ca toţi candidaţii săi la alegerile locale din 2020 să renunţe la pensia specială

Toţi membrii PMP Maramureş care vor dori să candideze pentru funcţii publice în anul 2020 vor trebui să dea o declaraţie în faţa notarului prin care renunţă la pensia specială. Acest demers trebuie să îl facă înainte de a-şi depune candidatura. Preşedintele organizaţiei judeţene, de altfel şi primar al localităţii Ulmeni, care a renunţat la acest beneficiu printr-o declaraţie dată în faţa notarului, spune că nu le va semna documentele de candidatură dacă acestea nu vor conţine şi această declaraţie.





„Pensiile speciale stârnesc mânia maramureşenilor şi a românilor din toată ţara. Spun de un an de zile, de când s-a dezbătut în Parlament Legea privind Codul Administrativ că pensiile speciale înseamnă o neruşinare, o sfidare, un abuz până la urmă pe care guvernanţii au dorit să îl prevadă pentru aleşii locali şi judeţeni. Pensia specială este un drept ilegitim, imoral, de care eu personal nu doresc să beneficiez”, a spus Lucian Morar, preşedintele PMP Maramureş.

După ce a renunţat la pensia specială, primarul Lucian Morar i-a provocat pe preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Doru Dăncuş, dar şi pe primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş să îi urmeze exemplul. Singurul care a acceptat provocarea până acum a fost Doru Dăncuş.

„Vă spun încă de la început că nu am crezut niciodată în aşa-zisa pensie specială care se va acorda aleşilor locali. Tocmai de aceea, nu am stat deloc pe gânduri la provocarea lansată de primarul oraşului Ulmeni, Lucian Morar şi în contextul în care uneori părinţii (fie ei şi spirituali) trebuie să mai asculte şi de copii (fini), m-am deplasat la un birou notarial şi am semnat declaraţia prin care renunţ la un drept pe care nu l-aş fi avut oricum, declaraţie pe care am şi trimis-o instituţiilor abilitate. Evident că acest drept se putea acorda «la cerere» şi că, în ceea ce mă priveşte, nici nu este sigur că voi avea un mandat complet, dar am făcut acest gest pentru a putea la rândul meu, să arunc mănuşa altor aleşi”, a spus Doru Dăncuş, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Maramureş.

Mai mult, Doru Dăncuş i-a provocat pe deputaţii Vald Duruş (USR) şi pe Adrian Todoran (PMP) să facă acelaşi gest, mai ales că s-au exprimat public împotriva pensiilor speciale.

