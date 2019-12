Urletul halucinant al şoferului către elevii dintr-un microbuz şcolar: „Să staţi cuminţi acolo, în Hri***** mă-*** astăzi!“

„Să staţi cuminţi aicea. Hri***** mă-*** astăzi! Nu înţelegeţi odată, să staţi cuminţi aicea? Staţi odată cuminţi acolo! În curtea şcolii nu sunteţi cuminţi, dar aici staţi cuminţi, măi!”. Aşa li se adresează elevilor de clasa a V-a din Poienile de Sub Munte, şoferul care îi transportă cu microbuzul şcolar. Dialogul a fost surprins în timp ce tinerii mergeau la cursuri, la o şcoală din localitatea vecină, Repedea.

„Şcoala este ordonator terţiar de credite, directorul are la îndemână varianta cum îl sancţionează sau cum îl trage la răspundere pe şoferul microbuzlui. Directorul s-a întâlnit deja cu părinţii, elevii şi şoferul de pe microbuz pentru a vedea dacă este real sau nu dialogul”, a declarat Ştefan Oancea, primarul localităţii Poienile de Sub Munte.

Şoferul conduce microbuzul şcolar din anul 2011 şi, potrivit directorului unităţii şcolare, se află la prima abatere.

„Am luat măsurile necesare. Şoferul a primit o mustrare verbală şi primul lucru pe care l-am făcut a fost să rotesc şoferii între ei. Am înţeles că era nervos că elevii stricau scaunele. Nu se vor mai întâmpla astfel de situaţii. Am văzut filmarea pe internet şi tot l-am convocat pe şofer la o discuţie”, a declarat Mihai Cin, directorul Şcolii Gimnaziale din Poienile de Sub Munte.

Navetă de 10 kilometri

La Poienile de Sub Munte, 400 de elevi sunt nevoiţi zilnic să facă naveta în localitatea vecină, Repedea, pentru a-şi ţine cursurile. Asta după ce reprezentanţii şcolii şi-au dat seama, în urma unei verificări, că tavanul şcolii stă să cadă. Astfel, elevii merg la cursuri pe după-amiază, în intervalul 13:00-18:00. Pentru a-i putea transporta în localitatea vecină, şcoala se foloseşte de trei microbuze şcolare şi un autocar, mijloc de transport pe care unitatea de învăţământ l-a închiriat.

„Orele au fost scurtate şi durează 35 de minute. Facem cursurile la Liceul Tehnologic din Repedea şi sperăm ca de anul viitor elevii să poată să meargă la Poienile de Sub Munte. Lucrările de reabilitare au fost începute, se ridică la 4,7 milioane de lei, sumă pe care o avem la dispoziţie din PNDL 2”, a mai adăugat directorul şcolii.

