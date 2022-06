S-au semnat primele contracte pentru autostrada A7 Moldova. Va avea o lungime de 440 de kilometri

Primul contract semnat de Sorin Grindeanu va fi finanţat prin PNRR şi vizează construcţia celor 63 de kilometri ai tronsonului Ploieşti-Buzău.

„Am semnat două contracte. Primul contract, de finanţare pentru întreaga secţiune de la Ploieşti la Buzău, de 3,8 miliarde de lei fără TVA. E cel mai important contract de finanţare prin PNRR semnat până acum (…) S-a semnat pe întreg tronsonul”, a declarat ministrul Transporturilor.

Al doilea contract, semnat cu executanţii, vizează construcţia primului sector al autostrăzii, respectiv lotul 2 Mizil-Pietroasele, în lungime de 28 de kilometri.

Constructor este Asocierea SC Coni SRL (lider de asociere) – Trace Group Hold PLC, valoarea contractului fiind de 1,249 miliarde lei fără TVA.

„Această secţiune între Ploieşti şi Buzău este împărţită în trei loturi. Azi s-a semnat pentru lotul 2. Suntem aproape de a semna şi pentru lotul 1. Pentru lotul 3 aşteptăm sentinţa unei instanţe care are prevăzut termenul la sfârşitul acestei luni, undeva pe 22-23 iunie, şi apoi vom trece şi la semnarea acestui contract. Le-am dat target celor de la CNAIR (…) ca până la sfârşitul acestui an să semneze toate contractele pe A7, în număr de 13 (…), astfel încât să existe patru ani pentru execuţie, până la finalul anului 2026 să fie terminate aceste lucrări (…) Toate cele 13 contracte sunt pe FIDIC roşu, ceea ce înseamnă direct execuţie şi vrem ca întreg A7 între Ploieşti şi Paşcani să fie semnat cu un an mai repede decât borna din PNRR”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Autostrada Moldovei A7 va avea în total aproape 440 de kilometri, de la Ploieşti până la Siret, la graniţa cu Ucraina.

