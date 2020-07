Raketul care a demascat asasinatul la comandă ce a îngrozit România: „Am intrat toţi şase cu ciorapi pe faţă“

Alexei Vîjîială (41 ani), unul dintre cei şase autori ai atacului mafiot de la Bacău, a fost condamnat de Tribunalul din municipiu la zece ani de închisoare şi obligat să achite 100.000 de lei daune morale familiei victimei. Sentinţa instanţei, care nu este definitivă, vine după ce judecătorii au schimbat încadrarea juridică din omor deosebit de grav, tâlhărie şi violare de domiciliu, într-o singură faptă: tâlhărie urmată de moartea victimei.

Condamnarea lui Vîjîială vine cel mai târziu, în acest caz,. pentru că a fost ultimul dintre inculpaţii extrădaţi. El a fost încarcerat în România abia în aprilie anul trecut.

Alexei Vîjîială a solicitat magistraţilor din Bacău să fie judecat prin procedura simplificată a acordului de recunoaştere, însă pentru că instanţa a constatat o serie de inadvertenţe în declaraţii, cererea sa a fost respinsă, fiind judecat prin procedura comună. Ultimul dintre inculpaţii condamnaţi este cel care a contribuit decisiv la aflarea adevărului, în această anchetă, una dintre cele mai costisitoare din România (cheltuielile judiciare ridicându-se la peste un milion de euro). Şi asta pentru că gruparea mafiotă, coordonată de doi temuţi interlopi basarabeni, fraţii Tudor şi Grigore Druţă, a reuşit să fugă după comiterea faptei.

Alexei Vîjîială a denunţat crima de la Bacău după ce a fost arestat în Federaţia Rusă pentru alt jaf. Atunci, s-a speculat că basarabeanul a decis să-şi denunţe foştii parteneri de crimă, pentru a-şi îmbunătăţi situaţia juridică. Două denunţuri a scris Vîjîială în faţa autorităţilor, unul în limba rusă şi altul în limba română, relatând în detaliu cum au acţionat la casa omului de afaceri Valeriu Damian. Vîjîială a invocat că a fost singurul dintre cei şase atacatori care a încercat să-l salveze pe afacerist, făcându-i respiraţie gură la gură.

Cei şase rakeţi basarabeni au fost tocmiţi în vara anului 2011 „să-l scuture puţin” pe omul de afaceri Valeriu Damian, proprietarul unui lanţ de benzinării din Bacău. Comanda a fost dată chiar de nepotul victimei, Mihăiţă Mincioagă, care avea o datorie importantă la unchiul său.

Rakeţii au venit în România pe 19 august 2011, prin trei puncte de frontieră diferite, şi ulterior s-au întâlnit în Bacău cu fraţii Druţă, care le-au trasat ultimele ordine în legătură cu atacul de la vila lui Damian.

Denunţul care a salvat ancheta

”Am intrat toţi şase, pe uşa care era deschisă, cu ciorapi pe faţă”, a scris Alexei Vîjîială în denunţul său. Alături de ceilalţi cinci atacatori, l-au imobilizat pe omul de afaceri în dormitorul conjugal, folosind in acest scop un şnur provenit de la draperia ferestrei şi mai multe bucăţi de bandă adezivă. I-au pus bandă adezivă şi pe gură şi nas, obturând orificiile nazale şi cavitatea bucală, fapt ce avea să ducă la sufocare şi, ulterior, la moartea victimei.

Vijîială a invocat în autodenunţ că a încercat să îl resusciteze pe bărbat când a observat că acesta este inconştient, deslipindu-i banda adezivă şi stropindu-l cu apă, însă victima nu şi-a mai revenit. Întreaga casă a omului de afaceri a fost scotocită de rakeţii care fuseseră informaţi că în interior s-ar afla 300.000 de euro. Nu au găsit decât 700 de euro.



Executanţii au fugit din România, prin Bulgaria, la scurt timp de la comiterea faptei. Acesta a fost şi motivul pentru care ancheta procurorilor în acest caz s-a disjuns în mai multe dosare.

În timpul procesului, unul dintre rakeţi, care nu a recunoscut faptele, a acuzat că autodenunţul lui Vîjîială nu ar fi real.

„Cu privire la afirmaţiile inculpatului, conform cărora denunţul către autorităţile ucrainene ar fi fost scris sub presiunea torturii exercitate de organele judiciare din ţara respectivă, acest aspect contravine unei logici simple. Astfel, până la denunţul lui Vîjîială Alexei, autorităţile judiciare din România nu cunoşteau amănunte despre numărul şi identitatea tuturor participanţilor la săvârşirea infracţiunii asupra lui Valeriu Damian. Detaliile infracţionale au fost aflate, inclusiv sub conturarea definitivă a cercului de suspecţi, abia după denunţul scris. Pe cale de consecinţă, din moment ce detalii cum ar fi identitatea exactă a persoanelor care au legat victima (Ceobotar Sergiu - identificat în denunţ drept „Serioja”, şi Murtazaliev Ramazan) nu erau cunoscute de autorităţile judiciare române, nu este posibil ca cineva să fi „dictat” aceste amănunte pe care doar martorul le cunoştea. Totodată, instanţa reţine că la termenul de judecată din data de 19.12.2019, iniţial, inculpatul Vîjîială Alexei a recunoscut săvârşirea faptelor astfel cum au fost retinute in rechizitoriu, luându-i-se declaratie in acest sens, însă fără a beneficia de efetele procedurii privind recunoaşterea învinuirii, ceea ce formează convingerea instanţei că acuzaţia în materie penală corespunde adevărului astfel cum a fost descrisă în rechizitoriu”, au motivat judecătorii Tribunalului Bacău.

Fraţii Druţă, fugari şi astăzi după ce judecătorii i-au lăsat în libertate

Cele mai aspre pedepse în acest caz le-au primit fraţii Druţă, câte 15 ani de închisoare. Aceştia însă au reuşit să păcălească vigilenţa autorităţilor române, după ce judecătorii din Bacău au manifestat faţă de ei o clemenţă de neînţeles. În 2014, după un an de arest preventiv, Tribunalul Bacău a dispus plasarea lor sub control judiciar. În timpul procesului, fraţii Druţă au reuşit să fugă din ţară, deşi, teoretic ar fi trebuit să fie supravegheaţi de poliţiştii din Iaşi, acolo unde aveau domiciliul. Şi în prezent, fraţii Druţă figurează pe lista infractorilor daţi în urmărire de Poliţia Română.

Nepotul victimei, cel care a cerut rakeţilor ”să-l scuture” un pic pe unchiul său, a fost condamnat la 14 ani de închisoare. Ceilalţi inculpaţi au primit pedepse cuprinse între 7 şi 12 ani de închisoare.