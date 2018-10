Bătrân de 74 ani condamnat după ce şi-a bătut vecina de 76 ani, pe care a prins-o în nucul din curte. „Consider că merita, întrucât mi-a arătat fundul“

Agresiunea a avut loc în toamna anului 2017, în zona de case a oraşului Comăneşti, judeţul Bacău. Victima, Elena Panainte (76 ani), este vecină cu agresorul, Vasile Cojocaru (74 ani), iar cei doi se certau frecvent din cauza limitelor de hotar şi a unui nuc, care despărţea terenurile celor doi.

Copacul, potrivit documentelor de proprietate, se afla pe terenul bărbatului de 74 de ani, însă femeia susţinea că nucul este al ei. Surprinsă la cules nucile vecinului, bătrâna de 76 de ani s-a ales cu o bătaie zdravănă, necesitând 6-7 zile de îngrijiri medicale. În plus, a rămas şi fără sacoşa cu nuci, pe care bătrânul i-a luat-o cu gândul de a o duce la Poliţie.

În urma plângerii înaintate de victimă, poliţiştii au deschis o anchetă. Septuagenarul şi-a recunoscut faptele în faţa anchetatorilor, încheind un acord de recunoaştere cu procurorii prin care i s-a stabilit o pedeapsă de 135 de zile amendă (1.350 de lei, care în caz de neachitare se transformă în zile de închisoare) pentru săvârşirea infracţiunii de loviri şi alte violenţe. Acordul de recunoaştere a fost validat de Judecătoria Moineşti, însă victima a contestat decizia solicitând judecătorilor să-l oblige de inculpat să-i acorde despăgubiri pentru suferinţele cauzate.

Dosarul a fost înaintat Curţii de Apel Bacău, unde judecătorii l-au audiat pe septuagenar la solicitarea acestuia. Bătrânul a relatat judecătorilor detaliile incidentului şi, deşi a regretat faptele, a afirmat că, în opinia sa, victima ”a meritat” bătaia, pentru că ”i-a arătat fundul”.

Victima lovită cu ”un ciocalău”

„În luna septembrie a anului 2017, am văzut-o pe numita Panainte Elena pe un teren agricol aparţinând acesteia, care este lângă un teren de-al meu din oraşul Comăneşti şi am avut un conflict verbal cu aceasta pornit de la limitele de hotar şi de la faptul că ea culege nuci de pe terenul respectiv. După acest conflict verbal, la câteva zile, am văzut-o din nou pe terenul respectiv şi am avut din nou un conflict verbal, fapt pentru care aceasta mi-a arătat fundul, iar eu m-am enervat şi m-am dus către ea şi am luat un ciocălău şi am lovit-o în zona gambei o dată. Aceasta m-a prins de cămaşa de la gât, ulterior am căzut peste ea pe pământ.

Eu am aruncat secera pe care o aveam în mână, iar în momentul în care m-am ridicat de la pământ, am luat secera ca să plec, iar Panainte Eena a pus mâna pe seceră pe partea tăietoare şi a tras de seceră şi s-a tăiat la mână. Menţionez că nu am intenţionat să o lovesc cu secera, ci aceasta a intenţionat să îşi provoace o tăietură ca să se ducă la poliţie. Eu am luat sacoşa în care aceasta avea strânse nişte nuci de la mine de pe terenul meu şi m-am dus acasă cu sacoşa.

Menţionez că nu am vrut să sustra sacoşa cu nuci, ci am vrut să mă duc la poliţie şi să le arăt că ea a cules de la mine nucile, nicidecum să îi sustrag vreun bun. Ulterior, după circa o lună de zile, i-am predat persoanei vătămate sacoşa cu tot cu nucile din ea, întrucât eu nu m-am mai dus la poliţie între timp şi nici nu a mai venit poliţia la mine acasă, aşa cum mă aşteptam din cele spuse de persoana vătămată. Realizez că nu este bine că am agresat-o pe Panainte Elena dar consider că merita, întrucât culegea nuci de pe terenul meu şi mi-a arătat fundul când i-am făcut observaţie.”,a relatat septuagenarul în faţa judecătorilor.

Curtea de Apel Bacau a respins apelul victimei şi a validat acordul de recunoaştere semnat de inculpat, persoana vătămată fiind să achite cheltuielile de judecată. Pentru eventualele daune morale, bătrâna a fost îndrumată se se adreseze instanţelor civile.