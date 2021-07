Drama unei tinere care a intrat într-o relaţie periculoasă: „O să vină maică-ta din Austria să te plimbe cu căruţul”

Trei ani de închisoare cu executare. Aceasta este pedeapsa primită în primă instanţă de un bărbat de 32 de ani din judeţul Arad acuzat că a şantajat-o pe fosta sa concubină. Potrivit rechizitoriului, în luna august 2020, cei doi tineri au început o relaţie de concubinaj care s-a încheiat câteva luni mai târziu. În acest timp, tânărul ar fi realizat mai multe lucrări la casa tinerei, iar la finalizarea relaţiei a considerat că i se cuvine suma de 5.500 de euro. Pentru că tânăra a refuzat să î idea banii, fostul concubine a început să o ameninţe, trimiţându-I 5.000 de mesaje.

Unele dintre mesaje nu pot fi reproduse, dar au sunat astfel: „,Ai grijă dimineaţa dragă când pleci că e zăpadă şi să nu se izbească cineva cu maşina de tine ”; ,,Atâta să ştii am ambiţii mari pe banii ăştia am lăsat o grămadă de lucruri de la sine”; ,,Stai liniştită că şi dacă mă duc la puşcărie nu te iert pentru banii ăştia”; ,,O să-ţi demonstrezi că protecţie nu primeşti şi în data de nouăşpe te întâlneşti cu mine ”; ,,O să te deranjez eu cu nişte gloanţe în cap”; ,,Atâta să ştii jucăria aia am cumpărat-o pentru tine ”( face vorbire depre pistolul arătat în clipul video); ,,Atâta să ştii o să vină maică ta din Austria să te plimbe cu căruţul ”; ,,Atâta să ştii tremur cu pistolul în mînă şi aş veni la Vladimirescu”; ,,Nici Dumnezeu n-o să te mai scoată din mâna mea”.

„Au fost mesajele care au fost, dar nu am hărţuit-o”

Femeia a cerut ordin de protecţie pe care l-a obţinut, dar mesajele nu au încetat nici după emiterea ordinului de protecţie. Astfel, tânărul a fost trimis în judecată pentru şantaj. La proces, bărbatul a declarat că „au fost mesajele care au fost, dar nu am hărţuit-o”.

Judecătorul care a decis să îl condamne pe tânăr la trei ani de închisoare cu executare a arătat că „chiar dacă inculpatul ar fi îndreptăţit la obţinerea unui folos patrimonial, dar în activitatea sa se foloseşte de constrângere şi acţionează într-o manieră injustă, fapta constituie infracţiunea de şantaj”.

„Simplul fapt că inculpatul este la primul contact cu legea penală şi că se bucură de o bună reputaţie în comunitate nu reduce gravitatea faptei săvârşite, având în vedere circumstanţele concrete în care s-a desfăşurat activitatea infracţională – un număr de aproximativ 5000 de mesaje cu conţinut violent într-un interval de aproximativ trei luni de zile. Astfel, instanţa are convingerea fermă că scopul pedepsei poate fi realizat doar prin executarea pedepsei în regim de detenţie”, se mai arată în sentinţa prin care tânărul a fost obligat să îi achite fostei sale concubine şi suma de 7.000 de euro daune morale. Sentinţa nu este definitivă.

