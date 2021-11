Cum a ajuns Benone Sinulescu să îşi trăiască ultimii ani din viaţă într-un sat din judeţul Arad

„Am ce face în timpul liber, nu mă plâng. Cu sănătatea stau bine… Fac agricultură de plăcere, am o grădină mare, până în pădure… Un hectar şi jumătate, cam aşa. Am făcut multe lucruri, am tot felul de răsaduri. Aştept să treacă timpul, mai departe de pădurea din Bârzava nu ieşim…”, declara artistul acum câţiva ani.

Primarul din Bârzava, Gabriel Faur, care se referă la Benone Sinulescu doar folosind apelativul „maestrul”, a declarat pentru „Adevărul” că artistul a ajuns la Bârzava pentru că acolo e casa părintească a soţiei lui.

„Sunt stabiliţi de cel puţin 10 ani aici. Putem să spunem chiar de 15 ani, dar de 10 ani nu au mai plecat de aici. Şi-a vândut şi apartamentul din Bucureşti. Tot îmi spunea că îi e frică de cutremure (n.r. dacă stă în Bucureşti)”, spune primarul din comuna în care Benone Sinulescu şi-a trăit ultimii ani din viaţă.

Edilul spune că în ultimele luni a vorbit cu Benone Sinulescu la telefon, iar ultima dată s-au întâlnit în decembrie 2020, când „maestrul l-a chemat la un şpriţ”. „Ultima dată ne-am întâlnit exact acum un an, în decembrie. Am fost la dânsul acasă. M-a invitat la un şpriţ”, a mai declarat primarul.

„Nu a intrat tractorul şi maestrul s-a supărat puţin”

La începutul anului 2019, Benone Sinulescu îl ataca dur pe primarul din Bârzava, despre care a spus că are „o ură viscerală” faţă de el, lăsându-i strada nedeszăpezită.

„Eu am 81 de ani, puteam să am o problemă de sănătate şi nici nu avea cum să vină ambulanţa”, a spus Benone Sinulescu. Acesta a declarat că se simte „umilit” în comună, din cauza tratamentului administraţiei locale vizavi de persoana sa. „Mai mare ruşinea! La mine vin foarte multe personalităţi în drum spre Occident, sau când se întorc, şi vă daţi seama, ajung să meagă prin noroi, pentru că asta e singura stradă neasfaltată. Şi nu înţeleg de ce”, spunea Benone Sinulescu în 2019.

Artistul mai spunea atunci că l-a ajutat pe primar oridecâte ori i s-a cerut. „Am cântat la două spectacole mari ale lui din localitate fără să îi pretind ceva. Am fost la o nuntă unde a fost naş. A venit foarte multe lumă bună din multe ţări şi m-am trezit cu el acasă în ziua acelei nunţi, să merg şi eu că se va simţi bine lumea. Dacă am atâtea distincţii la vârsta mea….Probabil dumnealor nu ştiu ce înseamnă aceste distincţii”, declara Benone Sinulescu.



Primarul spune acum că „nu a intrat tractorul acolo şi maestrul s-a supărat puţin”. „Nu ne-am certat niciodată”, a declarat primarul, potrivit căruia pentru comună „a fost un lucru mare” că Benone Sinulescu a trăit în localitatea sa în ultimii ani din viaţă.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Benone Sinulescu a murit la vârsta de 84 de ani. De ce boală suferea artistul

Benone Sinulescu a murit cu o mare dorinţă neîmplinită. Dezvăluirile impresarului Ionuţ Pavel