Pompierii care s-au întors să reclădească o casă distrusă de foc. Gestul care i-a impresionat: un tată a intrat în flăcări să-şi salveze fetiţa de 7 ani

În noaptea de 22 spre 23 septembrie, la ora 23.49, un incendiu a izbucnit la casa familiei Ursu din satul Brătăşani, judeţul Teleorman. Focul a fost observat târziu, astfel încât flăcările au distrus aproximativ 80% din casa în care locuiau cei doi bunici şi nepoţica lor Simona, o fetiţă de numai 7 ani.



Soţii s-au autoevacuat la timp, moment în care au realizat că fata a rămas în camera ei, dormind. Norocul lor a fost că, în acea seară venise tatăl Simonei (părinţii ei sunt plecaţi la muncă în zona Câmpulung Muscel), iar părintele a intrat în flăcări şi a reuşit să o scoată teafără. A suferit mai multe arsuri în zona spatelui, dar nimic nu mai contează decât că fetiţa este în viaţă.



Gestul tatălui, care şi-a pus viaţa în pericol pentru salvarea copilului, i-a impresionat pe pompierii care au ajuns la faţa locului. Astfel că, la câteva zile după acest incident, salvatorii şi-au propus să-i ajute pe cei doi bătrâni să aibă din nou un acoperiş deasupra capului.



„Ne-a impresionat drama familiei, mai ales că un părinte şi-a riscat viaţa pentru a-şi salva fetiţa. Asta certifică vorba aceea că un părinte trece şi prin foc pentru copilul său. Din păcate nu a putut salva şi casa”, spune maiorul Gelu Dragomir de la ISU Teleorman.



Acoperişul familiei Ursu, după incendiu FOTO ISU Teleorman



Un nou acoperiş în 7 zile



Concret, pompierii s-au oferit ca în timpul lor liber să meargă voluntari şi să înceapă reconstrucţia acoperişului. Pe lângă aceasta, oamenii au adunat şi 4.000 de lei, bani pe care i-au donat familiei Ursu. „Proprietarul nu este omul care să trăiască din milă, este un om harnic. Dorinţa lui era să aibă acoperişul, apoi, din pensie, treptat, o să-şi refacă încăperile. Şi lucrul acesta ne-a impresionat”, adaugă Gelu Dragomir.



Timp de o săptămână, aproximativ 15 pompieri militari, ajutaţi şi de alţi voluntari, au lucrat zilnic şi au reuşit să refacă tot acoperişul casei incendiate. Partea de lemn necesară construcţiei a fost cumpărată chiar de proprietar, cu bani luaţi împrumut, iar tabla a fost donată de un om de afaceri care s-a solidarizat cu cei de la ISU Teleorman.



Simona (centru), fetiţa de 7 ani, alături de voluntarii ISU

„Pagubele înregistrate din cauza incendiului au fost foarte mari pentru o familie normală, aproximativ 200.000 de lei, reprezentând acoperişul întregii locuinţe, anexele învecinate şi mai multe bunuri materiale aflate în celelalte încăperi, casa fiind recent renovată”, spune maiorul Dragomir.





Lucrări de reconstrucţie FOTO ISU Teleorman

„Parcă era război”



Petru Ursu se pregătea să-şi trăiască liniştit perioada pensionării. A recondiţionat şi renovat casa şi curtea, avea grijă de Simona, nepoţica de 7 ani pe care o au în grijă cât părinţii muncesc prin alte părţi. Un scurtcircuit produs la un foişor le-a schimbat în câteva ore viaţa.



„Mai aveam puţin în spate de terminat reabilitarea casei şi stăteam şi eu liniştit. Dar uite că s-a întâmplat nenorocirea asta. Parcă eram în război, nici în filme nu era aşa o flacără. A explodat şi butelia”, povesteşte Petru Ursu, proprietarul casei. În toată deznădejdea sa, omul este fericit că nepoata a scăpat cu viaţă, că este sănătoasă şi poate merge în continuare la şcoala din sat unde este prima la învăţătură. În acele clipe grele, singura veste bună a venit de la pompierii ISU Teleorman care îl anunţau că vor să-i refacă acoperişul. Lucru care s-a şi întâmplat.



„Să ştiţi că pompierii sunt foarte sensibili. În primul rând suntem oameni, avem familii. Dacă noi am trece printr-un astfel de necaz ce am face? Am apela la acelaşi ajutor, al semenilor. I-am spus domnului Ursu: <<Mulţumiţi lui Dumnezeu că aţi reuşit să salvaţi copilul. Viaţa nu ţi-o mai dă nimeni înapoi>>”, concluzionează maiorul Dragomir.

Acoperişul finalizat în mare măsură FOTO ISU Teleorman

