VIDEO Cazul băiatului din Cugir agresat şi umilit de alţi copii. Poliţia a audiat părţile şi a deschis dosar penal pentru lovire şi alte violenţe

Poliţiştii din Cugir au deschis dosar penal pentru lovire şi alte violenţe, cei patru minori implicaţi, cu vârste între 11 ani şi 16 ani, fiind audiaţi, în prezenţa părinţilor, de către oamenii legii.

Cazul a devenit public după ce mama băiatului lovit a postat pe o reţea de socializare un film video cu agresiunea. În imagini se poate observa cum un grup de tineri îl lovesc pe copilaşul lipsit de apărare.

Cele mai multe lovituri sunt aplicate de către o fată care facea parte din grup, în timp ce altă minoră filmează cu telefonul toată scena.

Mama copilului bătut a declarat că imediat după ce a primit videoclipul a făcut o plângere la poliţie şi a mers la serviciul de medicină legală pentru a obţine un certificat medical pentru băiat.





”Sunt ore bune de când am primit acest video şi încă nu am avut şi probabil nu voi avea vreodată puterea sa îl privesc… Este vorba despre fiul meu R., care aseară a fost agresat, umilit şi lovit cu sălbăticie de către aceşti… Off, oare cum aş putea sa ii numesc? Am reflectat îndelung şi dupa ce am acţionat dpdv legal am decis să îl postez… S-a întâmplat în Cugir, aseară în jurul orei 21….”, a scris pe Facebook, mama copilului bătut.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: