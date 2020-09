Vicepreşedinte PNL Alba: ”La Alba Iulia, deciza corectă este să intrăm în opoziţie la actuala administraţie USR PSD”

”La Alba Iulia, decizia corectă pentru PNL este să intram în opoziţie, cu cei 9 consilieri locali! Nu putem sta la masă cu trădătorii, cu cei care au susţinut realizarea unor proiecte fantasmagorice! În altă ordine de idei, nu pot fi de acord cu o alianţă cu PSD. Ştiţi părerea mea despre ei!

Trebuie sa luptăm în Consilul local pentru susţinerea proiectelor albaiulienilor care ne-au votat şi ale PNL, să fim opoziţia la actuala administraţie, care se configurează între USR şi PSD!”, a scris deputatul Florin Roman pe Facebook.

PNL Alba a pierdut, surprinzător, alegerile locale pentru Primăria Alba Iulial. Liberalii au cel mai mare scor la Consiliul local, dar procentul nu îi ajută să obţină majoritate decât într-o alianţă cu PSD sau cu USR PLUS. PNL are nouă consilieri, USR PLUS a obţinut opt mandate, PSD trei mandate, iar un loc va fi ocupat de un consilier independent.





Gabriel Pleşa – USR PLUS a obţinut funcţia de primar cu 8.107 voturi (36,8%), iar Voicu Paul - PNL a avut 7.428 voturi (33,72%). La nivel de partide, PNL a adunat 7.393 voturi, iar USR - 5.751 voturi.