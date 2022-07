Un gheţar celebru în România se topeşte în ritm accelerat. Cercetător: „Într-un an s-a pierdut gheaţă cât în 10 ani“ VIDEO

Gheţarul Scărişoara din Alba are peste 100.000 metri cubi de gheaţă şi este cel mai mare bloc de gheaţă subteran din România.

„Se topeşte accelerat în ultimii ani. Avem date preliminare, care sugerează că ar putea să aibă către 13.000 de ani şi arată că, cel puţin, în ultimii 10.000 de ani este foarte posibil să nu fi existat o perioadă de topire atât de accentuată ca cea din prezent. Cel puţin în ultimii trei sau patru ani am asistat la o topire a gheţii, care este fără precedent, de când se fac măsurători, din anul 1921. S-a topit mai multă gheaţă decât în ultimii 40 de ani şi datele arată că acest proces se va amplifica în următorii ani”, a afirmat Aurel Perşoiu la Euronews TV

Cercetătorul mai susţine că într-un singur an este posibilă topirea a 20-25 de cm de gheaţă la suprafaţă. ”În ultimii 20 de ani, media de topire pe an era la 2-3 centimetri. Într-un an am pierdut cât am pierdut în 10 ani. Este posibil să asistăm la o dezintegrare rapidă în partea superioară. În următorii ani sau decenii blocul principal de gheaţă este în siguranţă”, a completat Aurel Perşoiu.

Acesta afirmă că procesul este ireversibil, astfel încât într-un interval de timp mai lung sau mai scurt blocul de gheaţă din Munţii Apuseni îşi va reduce semnificativ suprafaţa şi volumul.

Foto: captură video Youtube

Peştera are o lungime de peste 700 de metri şi o diferenţă de nivel de 105 metri. Traseul turistic este format dintr-un aven (puţ vertical) adânc de peste 50 de metri şi un diametru de 50 de metri, echipat cu scări metalice. Gheţarul de la Scărişoara adăposteşte un depozit de gheaţă fosil format în urmă cu peste trei milenii şi jumătate. Blocul de gheaţă are grosimi între 11 şi 36 de metri, potrivit unor sondaje efectuate cu ajutorul unui radar pentru a se vedea care este structura gheţii în profunzime. În peşteră trăiesc lilieci, gândăcei de doi-trei milimetri, numiţi Pholeuon prozerpinae glaciale, iar din sedimentul ''Rezervaţiei Mari'' a fost dezgropat un schelet de Rupicapra (strămoşul caprei). Peştera, în care temperatura constantă este de minus două grade Celsius, poate fi vizitată zilnic între orele 10.00 şi 18.00.

