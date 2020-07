S-a vindecat de coronavirus, dar şi-a infectat soţia şi părinţii, iar mama lui a decedat. A scris o carte în care îşi povesteşte experienţa luptei cu virusul

Lucian Domşa are 47 de ani şi, după ce s-a infectat la centrul de dializă, a transmis virsului şi soţiei şi părinţilor săi. Din nefericire, mama acestuia a decedat în urma complicaţiilor suferite de pe urma infectării cu coronavirus.

Bărbatul a fost internat la Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean Alba în prima jumătate a lunii aprilie. Încă de la început, Lucian a recunoscut faptul că a contactat virsului şi a relatat detalii cu privire la tratament şi condiţiile din spital.

”Am curajul să recunosc faptul că sunt COVID-19 pozitiv”, povestea Lucian Domşa atunci când a ajuns în spital. A relatat că înainte nu credea în această boală, care, în final, a ajuns să îi marcheze întreaga viaţă.





”Am reuşit notabila «performanţa» de a-mi infecta soţia (care e şi ea internată la Spitalul de Pneumo din Aiud şi care a avut simptome mult mai grave decât ale mele) şi ambii părinţi (care au ieşit pozitivi în urma testului). Din fericire, părinţii mei sunt asimptomatici şi sunt în izolare la domiciliu, de ei se ocupă medicul de familie”, spunea în 17 aprilie bărbatul din Aiud. Ulterior, starea mamei acestuia s-a agravat şi a decedat.

După ce s-a întors acasă, pacientul a început să scrie o carte pe care a numit-o ”Covidiţii” în care relatează experienţele trăite în spital, dar şi în familie în legătură cu virusul. După ce şi-a relatat povestea şi a ieşit în presă, inclusiv la TV, a fost acuzat de ”conspiraţionişti” că a fost plăti. ”Celor ce mi-aţi trimis mesaje de «încurajare» în urma intervenţiei mele în direct la Digi 24, vă confirm că nu am cerut bani pentru asta şi n-am fost plătit nici de Digi, nici de PNL. Nu m-a plătit nimeni. A fost un gest benevol, ca să trag un semnal de alarmă pentru cei care nu cred”, a scris Lucian Domşa pe Facebook. Cartea în care relatează experienţa trăită în lupta cu coronavirusul are cinci părţi, pe care le-a publicat pe internet.

”Vestea a fost năucitoare, şi-a amintit că sâmbătă dup-amiaza i-au fost recoltate probe pentru testul de Covid 19, laolaltă cu alţi pacienţi, la centrul unde făcea dializă de trei ori pe săptămână. Cum adică să fie pozitiv? Tocmai el? Nu se poate aşa ceva, probabil că e o eroare, s-a mai întîmplat să se greşească rezultatele analizelor. Dar dacă?... Nu, n-are cum, e o glumă, o încurcătură, sau… La Centrul de Dializă i s-a spus că rezultatele la acel test vor veni abia joia viitoare, aşa că nu e adevărat, poate că nu e vorba de el, cu siguranţă că au greşit cei de la Poliţie. Apoi şi-a amintit că, cu câteva zile înainte a făcut febră, puţin peste 38 grade, dar n-a dat importanţă mare acestui fleac, zicând că a fost doar o simplă răceală, doar soţia lui a început să se panicheze şi să se-ngrijoreze…”, astfel relatează pacientul momentul în care a aflat că a contactat virusul.

Lucian Domşa a descris şi perioada cât a stat în spital:

”Mâncarea din spital era puţină şi parcă n-avea nici un gust, sau poate pierderea gustului s-a datorat infecţiei cu acel virus, însă ce mai conta, bine că erau hrăniţi... Atunci el a simţit pentru prima dată deznădejdea şi spaima, chiar dacă s-a ferit s-o arate. „Ţi-ai infectat soţia!” auzea o voce bubuindu-i în cap, ca un verdict, fără nici o posibilitate de recurs. „Ţi-ai infectat soţia!” urla creierul strâns ca-ntr-o menghină, simţind că-i vine să se izbească cu capul de pereţii salonului... Asistenta Şefă a spitalului, venită să-i recolteze sânge, îl privea cu calm şi compasiune. „Mi-am infectat soţia, Doamna M! Vă vine să credeţi? Probabil mi-am contaminat şi părinţii, sora, plus nepoţica...” Femeia, o scriitoare renumită în timpul liber, încerca să-l liniştească, însă el n-o mai auzea, privea în gol, încercând să-şi stăvilească lacrimile... Una dintre infirmiere căreia-i plăceau mult fragmentele din romanul ce-l posta el pe Facebook, îi aducea cafea în fiecare dimineaţă, lăsându-i-o pe pervazul de la geam, uneori câte un borcan de zacuscă, ori un ghiveci de legume, ba chiar şi o miere atât de bună, de albine... Atunci el a realizat cât de mult contează empatia dintre oameni, chiar dacă acele femei erau îmbrăcate-n combinezonul imposibil, şi nu le-a văzut niciodată la faţă, învăţându-le doar vocea şi gesturile”.

Tatăl său nu a putut participa la înmormântarea soţiei cu care a fost căsătorit 47 de ani. Era izolat la domiciliu, tot datorită coronavirsului.

”Dumnezeule, cât de crud, să nu ţi se dea voie să-ţi conduci soţia pe ultimul drum după 47 ani de căsnicie, de ce ne-ai lovit Doamne, cât mai dai în noi, fie-ţi milă, nu vreau să mă mai războiesc cu tine, opreşte-te! Mă auzi? Opreşte-te! A coborât la apartamentul tatălui, bătrânul arăta palid, obosit, pierdut, cu ochii mari ieşiţi din orbite, probabil că amândoi arătăm ca nişte zombie şi-a zis în sinea lui, au băut amândoi o cafea, discutând ca-ntre bărbaţi, uite, l-am sunat pe un domn de la o firmă de pompe funebre din Blaj, mi-a zis că doar ei se ocupă de înmormântări pentru cei infectaţi cu Covid, că aşa-i procedura, trebuie să te duci să te vezi cu el, să-i duci banii pentru sicriu şi restul cheltuielilor. Maică-ta va fi îngropată azi, a mai zis tatăl, abţinându-se cu greu să nu izbucnească-n plâns, fără priveghi, fără oameni care să vină să-şi ia rămas bun, e voie doar opt persoane, m-au sunat de la Poliţie şi a trebuit să le dictez numele participanţilor, a continuat el, te-am dat pe tine, pe sora ta, soţul ei, plus popa, cantorul şi trei gropari, noroc că am avut cumpărate de câţiva ani locurile de veci... Doar opt persoane, a murmurat el, venindu-i să urle, iar dumnealui, soţul alături de care a trecut prin atâtea, va sta acasă, ca-ntr-o celulă, fiindu-i interzis să iese, Paştele mamii lor de reguli idioate şi stupide!!”, a scris Lucian despre acest moment greu din această perioadă.