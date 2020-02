Podgoria din centrul Transilvaniei care produce din vremea lui Mihai Viteazul. Cum au ajuns vinurile de Ciumbrud o afacere de succes în zilele noastre

Tradiţia cultivării viţei de vie datează de sute de ani în podgoriile de pe malul Mureşului. Cronicile ne spun că vinul de Ciumbrud a fost ”Pohta ce-am pohtit” în materie de vinuri a Domnitorului Mihai Viteazul din perioada în care acesta a fost domnitorul Ţării Româneşti, Moldovei şi a Ardealului (1599-1600).

Florin Dănoaie junior este omul prin grija căruia afacerea pornită de tatăl său, seniorul Florin Dănoaie, a înflorit, s-a extins şi s-a făcut cunoscută în ţări cu tradiţie în domeniu. La 25 de ani a preluat de la tatăl său 20 de hectare de viţă-de-vie. Aproape fără experienţă în domeniu, cu voinţă şi cu un management excelent, a reuşit să se impună în domeniu, transformând cultivarea viţei-de-vie şi vinificaţia într-o adevărată artă. La această oră vinurile provenite din cramele domeniului său sunt un brand al municipiului Aiud şi al localităţii aparţinătoare Ciumbrud.

„Necazul este că, de la un an la altul, mâna de lucru este tot mai puţină, iar suprafaţa cultivată de noi din ce în ce mai mare. Asta este şi nu avem ce face. Din această cauză încercăm să ne mecanizăm cât mai mult. Este nevoie de mecanizare. Avem 210 hectare de vie care trebuie îngrijită, strugurii trebuie culeşi repede în perioada cea mai optimă, apoi trebuie prelucraţi”, spune Florin Dănoaie. Unul dintre necazurile pe care le-a întâmpinat în ultimi ani a fost necesitatea de adaptare la schimbările dese ale legislaţiei: ”Sunt schimbări dese în legislaţie. Cea mai mare problemă este că aceste schimbări se fac în timpul anului şi trebuie să adaptezi strategia economică din mers dându-ţi de multe ori peste cap planurile”.

Florin Dănoaie, sufletul afacerii din Ciumbrud

Pentru ca să poată să organizeze degustări prin care să-şi facă cunoscut rodul muncii, tânărul Florin a obţinut o finanţare europeană prin care şi-a construit o pensiune-restaurant în care periodic sunt organizate degustări şi concursuri de vinuri. ”Am considerat necesară investiţia. În primul rând sala mare este folosită atât pentru degustări şi concursuri, cât şi pentru masa celor care se cazează aici la noi, între viile Ciumbrudului. Este o investiţie deosebit de utilă, care vine ca un fel de încununare a modernizărilor pe care le-am făcut procesului tehnologic de vinificare a strugurilor”, afirmă vinificatorul.

Pensiunea Domeniilor Boieru de la Ciumbrud

Din anul 2006 a lucrat împreună cu tatăl săi, apoi a preluat el afacerea. Spune că au fost ani în care producţia de struguri a scăzut alarmant, dar că au fost şi ani în care recolta a fost neaşteptat de mare şi bună. Spirit întreprinzător, Florin Dănoaie jr. a încercat şi a reuşit să adapteze pe dealurile Ciumbrudului soiuri de struguri roşii. „Trebuia să încerc acest lucru. Mi se cerea vin roşu şi îmi era cam jenă să spun că nu am. Am reuşit. Acum am câteva hectare cu struguri din soiurile Fetească neagră şi Pinot Noir. Adevărul este că sunt un pic mai pretenţioase, însă ne descurcăm. Avem Feteasca, cea Regală şi cea albă. Feteasca Regală este un soi românesc de struguri albi cu o pulpă zemoasă şi o aromă plăcută, dar şi discretă, iar vinul este sec sau demisec, în funcţie de an, de expunerea la soare, iar Feteasca Albă este unul dintre cele mai valoroase şi mai vechi soiuri româneşti, din care se obţin vinuri seci sau demiseci cu conţinut echilibrat de alcool. Despre Muscat pot spune că are arome intense de flori de salcâm şi mirodenii fine, o flatuozitate puternică, în echilibru cu aciditatea vioaie, un vin potrivit de servit cu orice ocazie”, spune acesta.

Pe viitor, vinificatorul din Ciumbrud vrea cai ca fiul său, Florin Dănoaie (al treilea n.a.) să-i urmeze la conducerea afacerii şi susţine că, pe termen scurt, vrea ca podgoria lui să se extindă cu alte hectare şi să atingă cifra de 200.000 de sticle vândute anual. ”Este o afacere de familie şi aproape totul depinde de mine pentru ca afacerea noastră să înflorească, aşa că atât soţia Alina, cât şi fiica mea, Lorena, şi fiul Florin mă înţeleg. Ştiu că uneori este greu, dar fără să faci unele sacrificii nu poţi reuşi”,

Potrivit datelor Ministerului de Finanţe, Domeniile Boieru reprezintă unul dintre cei mai importanţi producători de vinuri din judeţul Alba. În 2018 a avut o cifră de afaceri de 3,84 milioane de lei, în creştere cu aproape 10% faţă de anul precedent.