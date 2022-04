Pensionare la Curtea de Apel Alba Iulia. Pleacă unul dintre cei mai performanţi purtători de cuvânt din România

Aurelian Mocan şi-a anunţat ieşirea la pensie, într-o conferinţă de presă susţinută, marţi 19 aprilie. Acesta a fost vicepreşedinte al instanţei superioare, timp de două mandate, în perioada 2014-2020. De asemenea, timp de aproape 10 ani a fost purtător de cuvânt al instanţei din Alba Iulia, fiind unul dintre cei mai performanţi magistraţi din ţară în domeniul comunicării publice.

Mocan a absolvit în 1996 Facultatea de Drept, din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Cluj-Napoca diploma de licenţă fiind eliberată de Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca.

Din 1997 şi până în 2003 a fost judecatător la Judecătoria Alba Iulia, iar apoi a avansat în funcţie şi a fost numit vicepreşedinte al instanţei. Din 2003 şi până în 2013 a fost judecător al Tribunalului Alba. Activează la Curtea de Apel din 2013.

”Colegul nostru, purtător de cuvânt al instanţei, domnul judecător Aurelian Gheorghe Mocan, în câteva zile va încheia a sa carieră îndelungată de magistrat şi, odată cu această carieră, şi rolul său de purtător de cuvânt în cadrul instanţei. O carieră lungă de purtător de cuvânt în cadrul Curţii de Apel Alba Iulia, o carieră marcată de un parcurs ascensional al bunelor relaţii cu presa. Eu vreau să îi mulţumesc colegului şi prietenului meu şi fostului meu vicepreşedinte pentru tot ce a făcut în această perioadă şi vreau să o prezint pe noua noastră colegă, pe doamna judecător Ana Felicia Todeasă.

”Au fost foarte multe experienţe deosbit de interesante. Am învăţat foarte mult de la presă, în această perioadă. Am ajuns să înţeleg cât de important este un principiu de conduită judiciară, respectiv nu doar să se facă justiţie ci să se şi vadă că se face justiţie. Cred că am avut o colaborare care poate fi un exemplu de bună practică pentru presă şi pentru instaneţele de de judecată din România. A fost de departe activitatea extrajudiciară de care am fost cel mai ataşat. A fost o mare satisfacţie toată această perioadă în care am activat în Biroul de Relaţii Publice”, a spus, la rândul său, judecătorul Aurelian Mocan.