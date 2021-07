Pedeapsă simbolică pentru un primar care a semnat contracte cu firma fiului său: reducerea salariului cu 10%

Silviu Ponoran a semnat două acte adiţionale la un contract încheiat între Primăria Zlatna şi firma Sponi, administrată de către unul din fiii săi.

Deşi a pierdut definitiv procesul la Înalta Curte de Casaţie, Silviu Ponoran a scăpat cu o sancţiune administrativă: reducerea salariului cu 10% pe o perioadă de şase luni.

Instituţia Prefectului Alba a emis în luna iunie 2021 un ordin prin care a aplicat primarul oraşului Zlatna sancţiunea administrativă, la recomandarea ANI.

Hotărârea a fost pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din 30 martie 2021, la cinci ani după ce Silviu Ponoran fusese găsit în conflict de interese de către ANI.

„În perioada exercitării mandatului de primar a semnat două acte adiţionale la contractele încheiate în anul 1999 şi 2001 între Primăria oraşului Zlatna şi S.C. Sponi SRL (societate comercială în cadrul căreia fiul persoanei evaluate deţine funcţia de administrator şi calitatea de asociat unic). Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispoziţiile art. 76, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu dispoziţiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004”, se arată în comunicatul ANI, elaborat pe baza raportului de evaluare. Firma Sponi SRL îl are ca adminstrator şi asociat unic pe Răzvan Ponoran, unul dintre fiii primarului.

„Când am primit înştiinţarea ANI că există elemente de natura conflictului de interese în care aş fi implicat, am procedat imediat la verificarea şi anularea actelor respective, ele fiind înlocuite cu alte două acte adiţionale semnate de viceprimar. Actele respective au fost semnate din neatenţie, la calup, alături de alte 20 de documente de acelaşi fel, care vizau alte entităţi sau persoane fizice din oraş. Înainte ca actele respective să fie semnate, a fost dată o hotărâre de consiliu local prin care s-a aprobat prelungirea mai multor contracte, printre care şi a celor două. Ulterior nu am făcut decât să procedez la semnarea acestora fără să constat că printre ele se aflau cele două acte adiţionale de prelungire a contractelor de închiriere la care e asociat unic şi administrator fiul meu”, a declarat atunci Silviu Ponoran.