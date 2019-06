Lotul din autostrada A10 care va fi finalizat în decembrie 2019. Ministrul Răzvan Cuc: „Felicitări constructorului”

La Sebeş, ministrul Transporturilor s-a declarat mulţumit de stadiul din teren şi a declarat că lucrările sunt în grafic şi a completat că luna decembrie rămâne ca termen valabil pentru deschiderea circulaţiei pe cei 17 km, între nodul rutier cu A1 şi nodul rutier Alba Iulia nord.

Răzvan Cuc a precizat că nodul rutier Sebeş va fi parţial deschis pentru a facilita intrarea pe lotul 1 al autostrăzii Sebeş - Turda. ”Deşi acest tronson, când am început eu mandatul, în 2017, era mult întârziat, iată că acum reuşeşte să depăşească ca stadiu fizic cel de al doilea lot, unde lucrează firma din Grecia, astfel că avem propriu-zis 70%, constructorul şi-a asumat că va finaliza până la sfârşitul anului lotul de autostradă. Lotul 1 este în grafic, felicitări constructorului, a lucrat la structuri, are toate materialele necesare ca să termine toate structurile, tot ce are nevoie ca şi construcţii metalice”, a declarat ministrul Cuc.

Referitor la nodul rutier de la Sebeş, ministrul Cuc a declarat: ”Acest nod rutier va fi terminat parţial ca să permită deschiderea traficului pe lotul I al autostrăzii, vorbim de 14 kilometri de autostradă şi de cel mai complex nod rutier din România. Constructorul şi-a asumat luna decembrie, deci rămâne luna decembrie pentru deschiderea circulaţiei pe acest lot”.

Afirmaţiile ministrului au fost confirmate de directorul Pizzarotti, Eusebio Caretta, care şi-a asumat deschiderea circulaţiei pe lotul 1 al autostrăzii Sebeş-Turda, cu descărcare parţială a traficului prin nodul rutier Sebeş. Caretta a declarat că pe lotul 1 se va putea circula în luna decembrie 2019. Răazvan Cucu a fost însoţit în periplul pe autostrada Sebeş - Turda şi de şeful CNAIR, Narcis Neaga.

Lotul 1 este construit de Asocierea Impresa Pizzarotti & C SPA Pomponio Construcţii SRL. Proiectul mai prevede două noduri rutiere în zona oraşului Alba Iulia, la sud – km 8 şi la nord – km 16, poduri de traversare a râului Mureş şi a râului Ampoi, supratraversări de drum judeţean şi cale ferată.

Citiţi şi:

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: