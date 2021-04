Cât costă un sejur pe Insula Primăverii Eterne. Primul charter Tarom decolează de Paşte

„Înainte, un zbor către Madeira însemna cel puţin o escală şi un timp mediu de 10 ore petrecut pe drum. Iar noul charter către această destinaţie înseamnă mai ales confort prin diminuarea timpului petrecut până la destinaţie şi evitarea aeroportului de escală. În plus, tarifele avantajoase fac din Madeira o insulă mai aproape de români ca oricând. Charterele vor fi operate de Tarom: primul, de Paşte, apoi vom avea plecări săptămânale din 19 iunie până în 30 octombrie,” declară Daniela Shah, cofondator Eturia.

Insula Primăverii Eterne este o destinaţie aparte aflată între Europa şi Africa. Un sejur în Madeira poate fi îmbinat cu o serie de activităţi: drumeţiile prin pădurile de laur din patrimoniul UNESCO, plimbările pe Levadas, diversitatea păsărilor colorate, peisajele rupte din poveşti, arhitectura colonială din Funchal, scufundările printre corali şi mii de peşti şi gastronomia locală delicioasă vor transforma orice vacanţă într-una relaxantă, de neuitat.

Pentru ca turiştii să afle cât mai multe despre ce poate oferi arhipelagul portughez, dar şi să se bucure de autenticul destinaţiei, Eturia a încheiat un parteneriat cu Asociaţia de Promovare a Madeirei, organizaţie premiată pentru excelenţă în turism.

„Suntem foarte încântaţi de lansarea acestor chartere din România către Madeira, dar şi de încrederea pe care Eturia o are în destinaţia noastră. Am muncit mult pentru a face cunoscută Madeira, iar acum este poziţionată ca fiind cea mai bună destinaţie din lume pentru tot parcursul anului. După ce am fost premiaţi drept „cea mai bună destinaţie insulară din Europa şi din lume” în 2020, de către World Travel Awards şi am fost, de asemenea, recunoscuţi ca fiind cea mai sigură destinaţie din Europa în 2021. Suntem siguri că turiştii români vor fi încântaţi de oamenii primitori din Madeira, de uimitoarele peisaje marine şi montane, de viaţa sălbatică şi, desigur, de bucătăria rafinată, cultura şi stilul de viaţă. Aşteptăm cu nerăbdare vă primim cu braţele deschise pe insulele noastre.”, a spus Nuno Vale, director executiv al Asociaţiei de Promovare a Madeirei.

Preţurile pentru un sejur de 8 zile/7 nopţi pornesc de la 730 de euro/persoană pentru un hotel de 4 stele, cu mic dejun inclus, ajungând la 1.270 euro/persoană la un hotel de 5 stele, cu mic dejun inclus.

Prima parte a lui 2021 este marcată de vacanţele cu zboruri charter spre destinaţiile care au eliminat restricţiile dure pentru români, majoritatea cerând doar un test PCR negativ.

Ofertele charter în vogă din această perioadă sunt cele spre Kenya (cu tarife ce pleacă de la 1290 de euro/persoană pentru un sejur de 7 nopţi la un resort de 4* in regim All Inclusive), Seychelles (de la 1290 de euro/persoană pentru 7 nopţi la hotel 3* cu mic dejun inclus), Republca Dominicana (de la 1290 de euro/persoană pentru 7 nopţi la hotel 5* in regim all inclusive), Maldive (de la 1690 de euro/persoană pentru 7 nopţi la hotel 4* cu pensiune completă), Croaţia (de la doar 640 de euro/persoană pentru 5 nopţi la hotel de 4* cu mic dejun), Tenerife (de la 730 de euro/persoană pentru 7 nopţi la hotel 4* cu mic dejun inclus) şi Egipt cu Hurgada şi Luxor, ambele cu tarif ce pleacă de la 790 de euro/persoană pentru 7 nopţi la hoteluri de 4 şi 5*. De asemenea, se menţine tendinţa turiştilor de a face solicitările pentru călătoriile last-minute: cererile sunt în proporţie de 90% pentru călătorii cu plecare sub 30 de zile.

