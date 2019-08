Aflaţi în concediu, românii îşi rezervă deja vacanţele pentru Revelionul 2020

Pentru sezonul vacanţelor de iarnă, agenţia de turism Eturia a studiat piaţa internaţională, trendurile din anii trecuţi, dar a ţinut cont şi de opiniile turişitilor. Astfel, a conceput ofertele de anul acesta pentru a se potrivi perfect cu profilul turistului roman aflat în căutare de oferte pentru destinaţiile exotice.

„Deşi ne aflăm în plin sezon estival, clienţii noştri au început să ne transmită solicitari pentru a-şi achiziţiona vacanţa de Revelion. Românii ştiu deja că Revelionul este o perioadă atât de solicitată în întreaga lume, iar disponibilitatea locurilor pentru zboruri este foarte redusă aşa că au învătat să îşi achizioneze aceste pachete din timp. În acest context, observăm o creştere a cererilor comparativ cu anul trecut de 15%. Sfatul meu pentru cei care nu s-au hotărât încă, este să contacteze agenţiile pentru a avea vacanţa planificată până în cel mai mic detaliu,” declară Sorin Stoica, CEO Eturia

În aceste condiţii,agenţia de turism pariază pentru sfârşitul de an pe următoarele destinaţii: SUA, Insulele din Marea Caraibilor, Mauriţius, Maldive, Kenya şi Thailanda.

Bugetul mediu per familie pentru un Revelion în aceste destinaţii exotice variază în funcţie de durată, număr de persoane, categorie hotel şi se poate încadra după cum urmează: pentru un sejur la plajă în Thailanda, cu mic-dejun inclus, tariful este de aproximativ 5.000 de euro, pentru o vacanta în SUA, fără regim de mese inclus, o familie poate plati apx 7000 de euro. În Mauritius bugetul aproximativ pentru o familie cu un copil, în regim All Inclusive, este de 10.000 de euro, în Mexic, aceeasi vacanta All Inclusive ajunge la 9.500 euro, pe când în Kenya la 7.500 Euro/familie.

