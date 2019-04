Mersul pe jos este sănătos, dar în depozitele mari de azi, unii angajaţi se pot simţi descurajaţi. Angajaţii care trebuie să se deplaseze prin clădire zilnic, ajung ca la sfârşitul săptămânii să fie extrem de obosiţi şi neproductivi. Pentru a reduce neajunsurile cu mersul pe jos, operatorii depozitelor pot utiliza mai multe vehicule electrice: monociclu electric, biciclu electric, skateboard electric, bicicleta electrică, hoverboard sau trotineta electrica. Dintre toate acestea, trotineta electrică se dovedeşte cea mai la îndemână, mai uşor de utilizat şi mai eficientă.

De la an la an depozitele devin mai mari şi metodele clasice de deplasare interioară nu mai sunt eficiente. Odată cu extinderea lor, mersul pe jos este mai puţin practic. Cea mai modernă soluţie de transport pentru centrele logistice este in prezent trotineta electrică.

Vehiculele cu motor pe combustibil pot polua depozitul cu vapori nocivi. Aceasta este o problemă majoră pentru lucrătorii dintr-un spaţiu închis, chiar dacă depozitul are tavan înalt şi un debit de aer aparent suficient. Trotinetele electrice elimină total acest risc pentru că au emisii toxice 0.

Trotinete electrice - soluţie ultra-modernă pentru food delivery, depozite şi business meeting-uri

Trotinetele electrice sunt grozave. De la un mijloc de transport simplu şi interactiv pentru un utilizator normal, ele au ajuns soluţii salvatoare pentru firme. Iată 3 moduri principlale în care trotinetele electrice se dovedesc de mare ajutor pentru companii şi firme:

1. segmentul de food delivery - trotinetele electrice duc industria de livrare mâncare la domiciliu la un alt nivel. Oamenii sunt din ce în ce mai tentaţi să comande mâncare gătită la birou sau acasă datorită noilor aplicaţii mobile extrem de prietenoase şi simplu de înţeles. Restaurantele, pizzeriile şi firmele de catering au mai multe comenzi şi pot livra rapid, la costuri minime cu ajutorul trotinetele electrice. Pe de altă parte, dacă ne întoarcem la aplicaţiile de food delivery, cum sunt foodpanda şi ubereats, acestea deja au creat noi locuri de muncă pentru oricine caută un al doilea job. Investeşti într-o trotinetă electrică, faci livrări şi primeşti bani pentru asta. Îţi amortizezi costul cu trotineta în prima lună.

2. trotinete electrice pliabile pentru angajaţi. Mijloc de transport ecologic, fără necesitatea de a pierde timpul pentru găsirea locurilor de parcare, rapid şi uşor, trotineta electrică îi ajută pe angajaţi să devină mai eficienţi şi să se concentreze asupra task-urilor cu adevărat importante. Trotinetele electrice sunt ideale pentru deplasare rapidă şi facilă la business meetinguri, de acasă la birou şi invers. Oferă mai multă flexibilitate şi determină productivitate. Compania şi angajaţii au doar de câştigat. Tot mai multe entităţi realizează beneficiile aduse de acest mijloc de transport , aşa că cel mai probabil în viitorul apropiat nu ar trebui să ne mire faptul că acestea vor investi în flota de trotinete electrice.

3. trotinete electrice pentru centre logistice. În ultimii ani centrele logistice au apărut ca ciupercile după ploaie în jurul Bucureştiului şi marilor oraşe. CTPark Bucharest West este gândit să devină în viitor cel mai grandios parc logistic industrial din Europa de Est. Dezvoltatorul belgian DePauw s-a orientat deja spre Braşov, Constanţa şi Piteşti, unde urmează să construiască trei depozite uriaşe. Şi exemplele continuă. Ce au în comun aceste depozite foarte mari este spaţiul de lucru care se întinde pe suprafeţe extinse. În general firmele şi companiile care au şi activităţi de logistică ştiu foarte bine că se pierde destul de mult timp cu deplasarea dintr-un colţ al depozitului în celălalt. De obicei se utilizează utilaje mai mari pentru deplasare sau se merge pe jos. Ambele situaţii nu sunt la fel de eficiente şi simple precum utilizarea unor trotinete electrice. De aceea, aceste mijloace de transport şi-au găsit cu uşurinţă sensul în centrele logistice.

Trotinetele electrice sporesc productivitatea în depozitele mari

În străinătate deja s-au realizat studii de caz interne care au demonstrat faptul că fiecare angajat dintr-un depozit poate salva o ora de mers pe jos, folosind în schimb o trotinetă electrică. Cele mai multe centre mari de distribuţie se confruntă cu această problema: distanţele mari de mers pe jos. Nu doar că se pierde foarte mult timp în acest caz, dar angajaţii încep să acuze disconfort, apatie, dureri de picioare. Investind într-o flota de trotinete electrice, o companie cu un depozit mare poate reduce instant oboseala angajaţilor care se reflectă în gradul mic de productivitate şi în greşeli costisitoare.

Noile trotinete electrice permit personalului să se deplaseze mai rapid. O singură încărcare a bateriei este suficientă pentru o zi întreagă. Şi este mult mai bine decât mersul pe jos. Dimensiunile compacte permit vehiculului să treacă prin spaţii înguste şi coridoare, fără a crea ambuscadă.

Trotinetele electrice sunt eficiente pentru deplasarea în depozite uriaşe. Asigură posibilitate de transport convenabil de personal şi sunt utile pentru sarcini mici şi medii. Folosite în mediul industrial, trotinetele facilitează comenzile mai mult decât oricând, eficientizează operaţiunile simple ce implică deplasări şi verificări la raft, la birou sau la rampele de încărcare - descărcare. Astfel se câştigă timp preţios. Deplasarea din punctul A în punctul B este mai rapidă şi mai simplă - trotinetele au interval mare de trecere. Pot fi conduse în condiţii de siguranţă printre rafturi, paleţi de marfă, zone mai înguste sau spaţii aglomerate. Pot fi parcate oriunde.

Elimină timpii morţi care pot să apară din cauza deplasării greoaie a personalului dintr-o zonă în alta a depozitului. Se evită timpul de aşteptare şi automat activitatea personalului este mai productivă.

Trotinete electrice pentru adulţi în centrele logistice mari - 7 beneficii majore

1. Deplasarea se face uşor şi rapid cu Trotinete electrice pentru adulţi.

Principalul avantaj pe care îl aduc trotinetele electrice în marile depozite ţine de transportul foarte rapid. Practic în doar câteva minute poţi să ajungi dintr-un colţ al depozitului, în altul pentru a face nişte verificări, pentru a duce o factură, pentru ca supraveghetorul să se asigure că totul decurge cum trebuie la încărcare/ descărcare. Pornirea trotinetei este foarte simplă - angajatul trebuie doar să pună piciorul pe ea, să împingă cu celălalt picior şi gata. Foarte multe operaţiuni care au loc în depozitele mari devin în acest mod mult mai eficiente şi simplu de realizat. Angajaţii supraveghetori nu vor obosi plimbându-se între rampele de încărcare, birouri, paleţi de mărfuri şi alte verificări. Vor putea să se focuseze mai bine pe ceea ce au de realizat şi automat productivitatea va creşte.

2. Costuri minime de utilizare pentru Trotinete electrice pentru adulţi (doar 4 - 6 lei per watt).

Este normal ca firmele să ia în considerare costurile noilor utilaje sau vehicule de transport. Dar din acest punct de vedere trotinetele au doar avantaje. Ele nu consumă combustibili, ci funcţionează cu acumulatori care se reîncarcă. Au costuri aproape 0 de întreţinere. Sunt ecologice, nu produc fum, miros sau noxe în interiorul depozitelor mari. De asemenea sunt silenţioase. Depozitul va fi curat şi liniştit. În funcţie de model, permit escaladarea unei pante cu un anumit grad de înclinare, deşi majoritatea depozitelor au suprafaţa plană.

3. Există numeroase modele din care puteţi alege.

Unele sunt mai rapide, altele mai robuste (pentru angajaţi cu greutate mai mare sau pentru a permite transportarea unor obiecte mici). Pot fi prevăzute cu faruri foarte luminoase care permit o bună vizibilitate în spaţiile mai puţin luminate dintre rafturile cu paleţi.

4. Aceste trotinete electrice pentru adulţi nu necesită permis de conducere sau abilităţi speciale.

Trotinetele sunt atât de versatile şi uşor de înţeles încât reprezintă principalul vehicul distractiv folosit de copiii mici. În utilizarea anumitor utilaje speciale din depozitele mari este nevoie de permise de conducere şi programe de training deosebite, dar acest lucru nu este valabil pentru trotinetele electrice. Oricine le poate utiliza în condiţii de siguranţă şi fără abilităţi deosebite. Legea permite conducerea lor fără permis.

5. Se încarcă la orice priză - flexibilitate.

6. Preţuri de achiziţie foarte avantajoase pentru scuter electric.

Firmele îşi pot amortiza costul de achiziţie chiar din prima lună de utilizare.

7. Angajaţi fericiţi şi sănătoşi cu Trotinete electrice pentru adulţi.

Trotinetele electrice previn durerile de picioare şi oboseala cauzate de mersul pe jos, pe suprafeţe tari sau stând în şezut în alte tipuri de vehicule mai voluminoase. În schimb încurajează un comportament sănătos. Cele mai multe modele pot fi utilizate şi în modul manual. Angajaţii se deplasează simplu şi sunt activi pentru că trotinetele aduc mai multă distracţie în mediul de lucru, mai puţină monotonie pentru sarcinile zilnice repetitive. Sunt eco-friendly şi pot supravieţui într-un mediu logistic, alături de lize ori vehicule speciale. La viteza de croazieră, angajaţii câştigă timp pe parcursul zilei de lucru, rezolvând diferite taskuri.

Ce scuter electric se pretează pentru centrele logistice?

Xiaomi Mi M365 poate fi utilizată cu succes în depozitele mari pentru creşterea productivităţii angajaţilor. Pentru evitarea riscurilor şi accidentelor nedorite, ea este proiectată să pornească doar la viteza de minim 5 km/ h, dat cu piciorul. Are un corp din aluminiu rezistent, ceea ce este de dorit în mediile solicitante cum sunt depozitele. Viteza de croazieră recomandată pentru depozite este de 18 km/ h (care este de altfel şi modul de economisire al bateriei), dar în depozitele imense, acolo unde este necesar, poate atinge chiar şi 25 km/ h. Sistemul de frânare include ABS pe roata frontală şi un disc de frână mecanică pe roata dinapoi. Asta înseamnă că trotineta va răspunde prompt comenzilor de frânare la viraje sau intersectarea cu lize ori alte vehicule pentru depozit. Angajatul va fi în siguranţă (nu va fi aruncat de pe placă). Bateria cu o capacitate de 280 Wh şi tensiune 42 V se încarcă în circa 5. 5 ore şi poate să reziste chiar şi o zi întreagă de lucru. Modelul este unul pliabil, ceea ce poate fi de folos în depozitele mari cu scări şi lifturi. În plus se pot aduce uşor în birou pentru încărcare ori se pot încărca la orice priză normală din depozit.

Încă un factor important la achiziţia unei trotinete este gradul de urcare în pantă, iar acest lucru ar trebui să vă intereseze în mod deosebit dacă în depozit există suprafeţe mai înclinate. Cât priveşte trotineta electrică Xiaomi Mi M365, aceasta este pregătită să poată ridica o pantă de până la 14 grade.

Ca aspect fizic, trotineta măsoară 108 x 43 x 114 cm - este compactă şi se strecoară abil printre păleţii cu marfă, rafturi sau coridoarele înguste. Sarcina maximă admisă este de 100kg.

Vehiculul poate fi integrat cu smartphone-ul pentru a monitoriza în timp real starea exactă a bateriei, viteza de deplasare, distanţa totală acoperită.

Dacă modelul prezentat anterior are o greutate limitată la 100 de kg, Joyor F5S este mai robustă şi poate fi utilizată de către angajaţii mai corpolenti, până în maxim 120 kg sau permite transportarea unor obiecte mai mici - de exemplu un rucsac, o servietă specială, o cutie cu o componentă IT de până în 5 kg etc.

Joyor F5S are motor puternic de 500W şi se va descurca excelent în centrele logistice, în fiecare zi. Deşi foarte rapidă - 40km/ h, viteza ei poate fi limitată la 25 km/h pentru mai multă siguranţă în depozit. Bateria de 13 Ah, Litiu ion, este garantată pentru minim 40 de km. Acest lucru înseamnă că având o singură încărcare un angajat îşi va putea duce la îndeplinire toate sarcinile de peste zi din depozit.

Înălţimea trotinetei este reglabilă până la maxim 120 cm, placa are 16 cm lăţime pentru un plus de confort pentru angajat, iar luminile cu led din faţă şi din spate sunt de ajutor pentru creşterea vizibilităţii în spaţiile mai puţin luminate (acolo unde lumina este obstrucţionată de rafturi, paleţi cu mărfuri etc).

