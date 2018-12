Horoscopul anului 2019: este vremea marilor vindecări, transformări şi regăsiri pentru toţi nativii

Principalele trăsături pe care le vom primi din energia lui 2019 se referă la hrana emoţională pe care fiecare o va căuta. Dacă ai aşteptat să îţi umpli golul din suflet sau dacă eşti pătruns de doruri şi regrete, atunci 2019 va fi anul care îţi va aduce răspunsurile. Sau cel puţin, anul care îţi va da curaj să mergi mai departe. A accepta şi integra trăirile, sentimentele, emoţiile va fi în mare parte principala stare subtilă în emoţionalul colectiv. Prioritara este vindecarea unor tipare vechi şi desprinderea de anumite drame sau bagaje emoţionale. Mai mult decât în ultimii ani vom pune accentul pe viaţa sentimentală şi pe sănătatea emoţională, spune astrologul Maria Sârbu.

Berbec

Cele mai importante realizari sunt cele profesionale si cele familiale. Vei face multe de dragul familiei sau iti vei intemeia o familie sau te vei intoarce la familie. In cariera sunt pasi noi de asumat si angajamente care ti se „cer" de dragul imaginii si statutului. Vestea buna vine catre toamna cand vei vedea mari rezultate si beneficiile investitiilor facute.

Taur

Succesul in acest an vine prin puterea de a te detasa sau dezradacina. Mari reusite financiare si tranzactii impresionante. Faceti insa atentie la sanatatea celor dragi si la frustrarile la volan in vara!

Gemeni

Daca nu ai un business de familie, atunci este timpul sa ii pui fundatia. Daca esti singur, atunci viata de cuplu iti va surade. Daca esti intr-o relatie disfunctionala, atunci probabil vei decide despartirea. Vara este despre o investitie sau o mare cheltuiala.

Rac

Te urci in cele mai importante culmi la care te-ai fi putut gandi vreodata. Ai nevoi si despre ele nu mai stiai nimic de ceva vreme, acum este timpul tau. Vindecari, mari pasi, reusite si angajamente de cuplu. Mai mult decat atat, succes la serviciu, avansare sau poate gasesti acel job pe care il cautai de cand te stii, acela care este prea frumos sa fie adevarat, dar chiar este frumos si-i pentru tine. Succesul cu atat mai mare cu cat te cunosti mai bine si cu cat te ocupi de tine. Este anul tau!

Leu

Stii sa ierti? Pe tine te-ai iertat? Ai nevoie de resurse noi si de liniste, claritate. Ele nu vin din exterior ci din interiorul tau. Acest an te invata drumul catre interiorul tau, catre sufletul tau. Succes prin asumarea unor angajamente profesionale si mai ales prin puterea de a iesi din confort, de a risca, de a face ceea ce iti place si de a da viata pasiunilor tale. Vara este despre vindecarea unor frustrari si a unor frici.

Fecioară

Daca stii ce vrei, atunci tot ce iti mai lipseste este lista de prioritati. Ai mare succes in plan imobiliar si poate in schimbarea tarii, orasului, casei. Angajamente importante pentru copii sau pentru unul dintre parinti. Vara este despre ruptura de cineva rigid.

Balanţă

Schimbi masina, cresteri profesionale si angajamente in familie. Toate acestea cu mult efort si unele lectii de personalitate: schimbi balanta in favoarea familiei. Vara, atentie poate sa iti genereze frustrari si schimbari mari, sau te poti rupe de o familie si indrepta spre o alta familie.

Scorpion

Daca nu stii sa comunici, atunci 2019 este despre a invata exprimarea. Viata iti schimba drumul catre alte locuri, fie mai multe vacante, fie mutare de loc. Aceasta relocare iti va aduce familia aproape. Vara este despre incredere in sine si succes financiar.

Săgetător

Este unul dintre anii in care poti cuceri tot ce vrei daca vei face lucrurile in acord cu vointa divina. Un an cu angajamente financiare si de business. Esti omul sansei si sansa este binevenita in viata ta. Vara este despre atentie la sanatate stomacului si digestie. Nu innota pe valuri mari, nici la propriu nici la figurat! Fii respinsabil in administrarea banilor.

Capricorn

Transformari mari si angajamente fata de tine insati. Trebuie sa intelegi si sa repari ceea ce ai tot gresit de 10-20 ani incoace. Un an de casatorie si de echilibrare afectiva. Primavara este despre ceva veste neplacuta sau tensiune in lumea ta interioara. Vara este despre mari transformari privind viata in doi.

Construiesti si bine faci, spre final de an vei porni pe o cale de mare prestanta si renume, realizari impresionante.

Vărsător

Caldura ta interioara este un must have. Evita sa te mai obligi si sa te mai fortezi, inceteaza presiunea pe care o pui asupra propriei persoane. Un an cu reusite in plan profesional, angajamente fata de tine si a-ti lua in serios lumea ta interioara cu ingerii si demonii ei. Succes in grupuri de oameni si protectori noi. Vara este despre implinirea unei dorinte.

Peşti

Devii celebru sau iti cresti functia, numele, imaginea, statutul. Profesiona cel mai bun an. Ai nevoie sa iti organizezi foarte bine timpul si obiectivele, priotitatile inclusiv. Angajamente fata de viitorul tau si ruptura de tinichele pe care le cari inca dupa tine pentru ca nu ai avut puterea sa le lasi.Vara este despre certuri cu unul dintre copii sau unul dintre parinti sau unul dintre cei mai dragi prieteni.